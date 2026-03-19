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एनआईसी एसिया बैंकको अध्यक्षमा अशोक कुमार अग्रवाल नियुक्त

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १४:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एनआईसी एसिया बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अशोक कुमार अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
  • नवनियुक्त अध्यक्ष अग्रवालको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ र उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

२० जेठ, काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अशोक कुमार अग्रवाल नियुक्त भएका छन् ।

सोमबार सम्पन्न २८औं वार्षिक साधारण सभाले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेसँगै गरेको हो । योसँगै अब उनको अध्यक्ष पदको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । नवनियुक्त अध्यक्ष अग्रवालले सोही दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुको साथै सफल नेतृत्व गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा विशेष योगदान पुर्‍याएका छन् ।

उच्च नेतृत्वदायी क्षमता, दूरदृष्टि र स्पष्ट रणनीतिका साथ दीर्घकालिन योजनामा विश्वास राख्ने उनले कार्यकालमा उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्दै बैंकलाई प्रतिष्ठाको नयाँ शिखरमा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

अशोक कुमार अग्रवाल एनआईसी एसिया बैंक
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