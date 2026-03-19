+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राज्यले खेलमा भविष्य छ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते २०:१७

२० जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलकुदका माध्यमबाट आपसी मित्रता, भाइचारा र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकताको भावना विकास हुने बताएका छन् । उनले खेलका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा बुधबार आयोजित १६ औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको युगमा खेलकुद केवल प्रतिस्पर्धा, पेसा, प्रख्याती र पहिचानका लागि मात्रै सीमित नभएको बताएका हुन् ।

‘यो व्यक्तिको सर्वाङ्गिण विकासको सशक्त माध्यम हो । अनि अनुशासन, सहकार्य नेतृत्व, आत्मविश्वास र राष्ट्रिय एकताको जग र आधार पनि हो’, उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा खेलप्रतिको क्रेज बढ्दैगएको पनि बताए । यस्तो बेला राज्यले ‘खेल प्रतियोगितामा मेरो भविष्य सुरक्षित छ’ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘विद्यालयतहदेखि नै खेल र शिक्षासँगको अन्तरसम्बन्ध र महत्वलाई एकसाथ अघि बढाउँदै खेल संस्कृतिको विकास र विस्तारका लागि यस्ता प्रतियोगितालाई संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्न कञ्जुस्याई गर्न हुँदैन’, उनले भने ।

खेलकुद रामचन्द्र पौडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित