डिल्लीराज भुसाल : पराजयबाट सुरु भएको विजयको यात्रा

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- गुल्मीका डिल्लीराज भुसाल लुम्बिनी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका छन् ।
- विसं २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पराजित भुसाल २०७४ सालमा रेसुङ्गा नगरपालिकाको नगरप्रमुख निर्वाचित भएका थिए ।
- २०७९ सालको निर्वाचनमा गुल्मीबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित उनी अहिले ऊर्जा मन्त्री बनेका छन् ।
२१ जेठ, गुल्मी । राजनीति केवल पद प्राप्तिको यात्रा होइन, निरन्तर संघर्ष, धैर्य र जनविश्वासको परीक्षा पनि हो । गुल्मीका डिल्लीराज भुसालको राजनीतिक जीवन यही यथार्थको एउटा उदाहरण बनेको छ ।
२०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचनमा पराजय भोगेका भुसाल निरन्तर संघर्षपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।
उनको राजनीतिक यात्रा हेर्दा एउटा स्थानीय कार्यकर्तादेखि प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वसम्म पुग्न करिब तीन दशकको निरन्तर साधना देखिन्छ ।
२०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा तत्कालीन तम्घास गाविस अध्यक्ष पदका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका भुसालले पहिलो राजनीतिक परीक्षा दिएका थिए । तर त्यो चुनाव उनको पक्षमा गएन । पराजयले धेरैको राजनीतिक यात्रा रोकिदिन्छ, तर भुसालका लागि भने त्यो एउटा पाठ बन्यो ।
निर्वाचन हारपछि पनि उनले राजनीतिक मैदान छाडेनन् । बरु गाउँ–गाउँ पुगेर संगठन निर्माण, जनसम्पर्क विस्तार र स्थानीय विकासका मुद्दामा सक्रिय हुन थाले। यही अवधिमा उनले जनताका आवश्यकता, स्थानीय समस्याहरू र विकासका सम्भावनाबारे गहिरो बुझाइ विकसित गरे ।
दुई दशकभन्दा बढी समय पार्टी संगठनमा सक्रिय रहँदा भुसाल एमालेभित्र क्रमश: प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित भए । कार्यकर्तासँगको निकटता, संगठन सञ्चालनको क्षमता र विकासप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणले उनलाई जिल्लाको राजनीतिमा अलग पहिचान दिलायो ।
उनको राजनीतिक उचाइ बढ्दै जाँदा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि आयो । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उनी रेसुङ्गा नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा निर्वाचित भए । यो निर्वाचनले उनको राजनीतिक जीवनमा महत्वपूर्ण मोड ल्यायो ।
रेसुङ्गाको नेतृत्वमा विकासको अभ्यास
नगरप्रमुखका रूपमा भुसालले विकासलाई आफ्नो कार्यकालको केन्द्रमा राखे। सडक सञ्जाल विस्तार, खानेपानी आयोजना, कृषि प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र आधारभूत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिए ।
धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको रेसुङ्गा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न योजना अघि सारिए । नगरभित्रका सडक सुधार, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनले उनको नेतृत्व क्षमताको परीक्षण गर्यो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभवले उनलाई नीति निर्माण, प्रशासनिक व्यवस्थापन र विकास योजनाको कार्यान्वयनबारे व्यावहारिक ज्ञान दियो । यही अनुभव पछि प्रदेश राजनीतिमा उनको बलियो आधार बन्यो ।
प्रदेश सभासम्मको यात्रा र ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी
२०७९ सालको निर्वाचनमा भुसाल लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भ्उ । स्थानीय तहबाट प्रदेश राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले प्रदेश सभामा गुल्मीका विकासका मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आए ।
सडक, सिँचाइ, कृषि, खानेपानी र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयमा उनको सक्रियता देखियो । जिल्लाका आवश्यकता र जनताका सरोकारलाई प्रदेशस्तरको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोड्ने प्रयास उनले गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सभामा उनको भूमिका केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित रहेन । विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा पनि उनले सक्रिय सहभागिता जनाए ।
राजनीतिक अनुभव र संगठनभित्रको लामो योगदानका आधारमा भुसालले अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
ऊर्जा उत्पादन, जलस्रोतको संरक्षण तथा उपयोग, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार र कृषि उत्पादन वृद्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु उनका लागि नयाँ चुनौती र अवसर दुवै हो । प्रदेशको आर्थिक विकासमा ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई प्रमुख आधार मानिने भएकाले मन्त्रालयको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ ।
विशेषगरी कृषिमा निर्भर लुम्बिनी प्रदेशका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार, जलस्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा पहुँच बढाउने विषय अहिले प्राथमिकतामा रहेको भुसाल बताउँछन् ।
निरन्तर संघर्षको प्रतिफल
डिल्लीराज भुसालको राजनीतिक यात्रा निरन्तरता, धैर्य र जनतासँगको सम्बन्धको परिणाम हो । तम्घासको एउटा निर्वाचनबाट सुरु भएको यात्रा आज प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छ । स्थानीय तहको अनुभव, संगठनमा बिताएको लामो समय र जनतासँगको निरन्तर सम्पर्कले उनलाई यहाँसम्म पुर्याएको देखिन्छ ।
रेसुङ्गाको नेतृत्वदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्मको उनको यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलताको कथा मात्र होइन, स्थानीय राजनीतिबाट राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नेतृत्वतर्फ उक्लिन चाहने नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणाको एउटा उदाहरण पनि बनेको छ ।
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