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रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना

रास्वपाका सांसद सागर ढकाल सवार गाडी गुल्मीमा दुर्घटनामा परेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते १८:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुल्मीका डीएसपी वीरविक्रम विश्वकर्माले रास्वपाका सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटनामा परेको बताउनुभयो।

२२ जेठ, काठमाडौं । रास्वपाका सांसद सागर ढकाल सवार गाडी गुल्मीमा दुर्घटनामा परेको छ । गाडी रेसुंगा नगरपालिका-४ स्थित अर्खलेमा दुर्घटनामा परेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका डीएसपी वीरविक्रम विश्वकर्माले दुर्घटना भएको तर अन्य विवरण आइनसकेको जानकारी दिए ।

उनले दुर्घटनास्थलमा प्रहरी पुगिसकेको पनि बताए ।

सागर ढकाल
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