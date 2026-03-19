रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना

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- गुल्मीका डीएसपी वीरविक्रम विश्वकर्माले रास्वपाका सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटनामा परेको बताउनुभयो।
२२ जेठ, काठमाडौं । रास्वपाका सांसद सागर ढकाल सवार गाडी गुल्मीमा दुर्घटनामा परेको छ । गाडी रेसुंगा नगरपालिका-४ स्थित अर्खलेमा दुर्घटनामा परेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका डीएसपी वीरविक्रम विश्वकर्माले दुर्घटना भएको तर अन्य विवरण आइनसकेको जानकारी दिए ।
उनले दुर्घटनास्थलमा प्रहरी पुगिसकेको पनि बताए ।
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