प्रधानमन्त्रीविरुद्ध श्रम संस्कृतिको विरोध– ‘नेपाली माटोको रक्षा गरौं’

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- प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोधमा श्रम संस्कृति पार्टीले शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा खबरदारी सभासहित प्रदर्शन गरेको छ।
- संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहीन रहेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले फिर्ता लिन माग गरे।
- श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको बताए।
२३ जेठ, काठमाडौं । सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टीले शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।
नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित बिपरित रहको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीले शनिबार काठमाडौंको माइतिघरमा खवरदारी सभासहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहीन रहेकाले फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । साथै उनीहरूले ‘नेपाली माटोको रक्षा गरौं, राष्ट्रको सम्मान जोगाऔं, गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिको विरोध गरौं’ लगायत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
सो क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको बताए ।
हरेक देशको सीमा समस्या रहेको भन्दै सीमा समस्या र सीमा मिच्ने विषय फरक भएको उनको भनाइ थियो ।
साथै, उनले सदनमा आफुहरुले राख्दै आएको अडान कायमै रहने समेत बताए ।
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