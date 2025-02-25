फिफा विश्वकप एफएक्यु : सम्पूर्ण अपडेट अनलाइनखबरमा

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- फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीको संख्या ४८ पुगेको छ भने कुल १०४ खेलहरू सञ्चालन हुनेछन् ।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने यो विश्वकप ११ जुनदेखि १९ जुलाई २०२६ सम्म चल्नेछ ।
- नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय स्पोर्ट्स टीभी र अनलाइन स्ट्रिमिङ डीगो एपमार्फत हेर्न सकिनेछ ।
काठमाडौं । विश्व फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकप २०२६ अब नजिक आइसकेको छ । यस पटक धेरै कुरा नयाँ हुँदैछ । आयोजकको संख्या ३ देखि सहभागि टिम संख्या बढेर ४८ पुगेको छ भने खेल पनि अहिलेसम्मकै धेरै १०४ खेल हुनेछ ।
विश्वभर आयोजना हुने छनोट चरण पार्दै गर्दै ४८ राष्ट्र विश्वकप खेल्न तयार भएपनि विश्वभ सबै जना फुटबल विश्वकपको प्रतिक्षामा हुनेछन् ।
यस पटक अहिलेसम्मकै ठूलो विश्वकपलाई अनलाइनखबरले अझ नजिकबाट तपाईँहरुमाझ लेराउने प्रयास गर्नेछ ।
फिफा विश्वकप २०२६ बारे प्राय सोधिने प्रश्न र त्यसको जवाफ हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
१. फिफा विश्वकप २०२६ कहिले सुरु हुन्छ ?
फिफा विश्वकप २०२६ सन् २०२६ जुन ११ मा सुरु हुनेछ । विश्वभरका फुटबल प्रशंसकहरूले फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष अपडेट (लाइभ अपडेट), खेल तालिका, म्याच प्रिभ्यु, टोली सम्बन्धी समाचार, नतिजा र हाइलाइटहरू ओके स्पोर्ट्स (OKSports) र अनलाइनखबरमा हेर्न सक्नेछन् ।
२. फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेल कहिले हुन्छ ?
फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेल सन् २०२६ जुलाई १९ मा खेलिनेछ । ४८ टोली र १०४ खेलहरू समावेश भएको यो ऐतिहासिक प्रतियोगितापछि फाइनल खेलले नयाँ विश्व विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ ।
३. फिफा विश्वकप २०२६ कुन-कुन देशले आयोजना गर्दैछन् ?
फिफा विश्वकप २०२६ तीनवटा देशले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), क्यानडा र मेक्सिको । तीन राष्ट्रहरूमा आयोजना हुन लागेको यो पहिलो पुरुष फिफा विश्वकप हो ।
४. फिफा विश्वकप २०२६ लाइभ (LIVE) कसरी हेर्ने ?
नेपालका फुटबल प्रशंसकहरूले फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय स्पोर्ट्स टिभी (Himalaya Sports TV) मा र स्ट्रिमिङ ‘डीगो एप’ (DGo App) मार्फत हेर्न सक्नेछन् । दर्शकहरूले नेपालमा उपलब्ध आधिकारिक प्रसारण र स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरू मार्फत प्रत्यक्ष खेल, स्कोर, तालिका, नतिजा र विश्वकपका मुख्य क्षणहरू पछ्याउन सक्नेछन् ।
५. फिफा विश्वकप २०२६ मा कतिवटा टोलीले खेल्नेछन् ?
फिफा विश्वकप २०२६ मा जम्मा ४८ वटा टोलीले खेल्नेछन् । यसले गर्दा यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो फिफा विश्वकप बन्नेछ र धेरै राष्ट्रहरूलाई विश्व फुटबलको मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मिल्नेछ ।
६. फिफा विश्वकप २०२६ मा जम्मा कति खेल खेलिनेछन् ?
फिफा विश्वकप २०२६ मा समूह चरणदेखि फाइनलसम्म कुल १०४ वटा खेलहरू हुनेछन् । प्रशंसकहरूले हरेक खेलको अपडेट, लाइभ स्कोर, नतिजा, अंक तालिका र नकआउट चरणको विवरण ओकेस्पोर्ट्समा हेर्न सक्नेछन् ।
७. फिफा विश्वकप २०२६ को ढाँचा (Format) कस्तो छ ?
फिफा विश्वकप २०२६ मा चार-चार टोलीका १२ वटा समूहहरू हुनेछन् । प्रत्येक समूहका शीर्ष दुई टोली र तेस्रो स्थानमा रहने उत्कृष्ट आठ टोलीहरू अन्तिम ३२ (Round of 32) का लागि छनोट हुनेछन् । त्यसपछि नङ्कआउट चरणको खेल सुरु हुनेछ र हरेक चरणमा पराजित हुने टोली बाहिरिनेछ ।
८. फिफा विश्वकप २०२६ को लाइभ स्कोर कहाँ हेर्न सकिन्छ ?
तपाईंले फिफा विश्वकप २०२६ को लाइभ स्कोर, खेलको नतिजा, तालिका, अंक तालिका (points table), टोलीको स्थिति (standings) र फुटबल समाचार ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।
९. फिफा विश्वकप २०२६ को खेल तालिका (Schedule) कहाँ हेर्न सकिन्छ ?
फिफा विश्वकप २०२६ को पूर्ण खेल तालिका, फिक्चर, खेलको मिति, समूह चरणका खेलहरू र नकआउट चरणका अपडेटहरू ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरमा खेलपिच्छे सजिलै उपलब्ध हुनेछन् ।
१०. फिफा विश्वकप २०२६ का लागि कुन-कुन टोली छनोट भएका छन् ?
फिफा विश्वकप २०२६ मा विभिन्न महादेशका ४८ वटा छनोट भएका टोलीहरू सहभागी हुनेछन्। ओकेस्पोर्ट्सले प्रतियोगिता अघि बढेसँगै टोलीहरूको विवरण, देशको प्रोफाइल, स्क्वाड (टोली) सम्बन्धी समाचार, समूहको जानकारी र म्याच प्रिभ्युहरू उपलब्ध गराउनेछ ।
११. फिफा विश्वकप २०२६ का आयोजक सहरहरू कुन-कुन हुन् ?
फिफा विश्वकप २०२६ का खेलहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोका १६ वटा आयोजक सहरहरूमा खेलिनेछन् । ओकेस्पोर्ट्सले आयोजक सहरको विवरण, रङ्गशालाको जानकारी र प्रत्येक खेल मैदानमा हुने मुख्य खेलहरूको कभरेज गर्नेछ ।
१२. फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल कहाँ खेलिनेछ ?
फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल मेक्सिको सिटीमा खेलिनेछ । प्रशंसकहरूले उद्घाटन खेलको प्रिभ्यु, लाइभ अपडेट, स्कोर, हाइलाइट र खेलपछिको विश्लेषण ओकेस्पोर्ट्समा हेर्न सक्नेछन् ।
१३. फिफा विश्वकप २०२६ को हाइलाइटहरू कहाँ हेर्न सकिन्छ ?
फुटबल प्रशंसकहरूले फिफा विश्वकप २०२६ को हाइलाइट, मुख्य गोलहरू, खेल जिताउने महत्त्वपूर्ण क्षणहरू, खेलाडीहरूको प्रदर्शन र खेलपछिका कथाहरू ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरको फुटबल कभरेज मार्फत हेर्न सक्नेछन् ।
१४. फिफा विश्वकप २०२६ नेपाली समय अनुसार कहाँ हेर्न सकिन्छ ?
ओकेस्पोर्ट्सले नेपाली फुटबल प्रशंसकहरू र छिटो फुटबल अपडेट चाहने विश्वभरका पाठकहरूका लागि उपयोगी हुने सरल ढाँचामा फिफा विश्वकप २०२६ को खेल तालिका, लाइभ स्कोर र खेल अपडेटहरू प्रदान गर्नेछ ।
१५. फिफा विश्वकप २०२६ किन ऐतिहासिक छ ?
फिफा विश्वकप २०२६ ऐतिहासिक हुनुको कारण यो ४८ टोली, १०४ खेल र तीनवटा आयोजक देश समावेश भएको पहिलो पुरुष विश्वकप हो । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
१६. फिफा विश्वकप २०२६ को म्याच प्रिभ्यु र विश्लेषण कहाँ पाइन्छ ?
तपाईंले फिफा विश्वकप २०२६ को म्याच प्रिभ्यु, रणनीतिक व्याख्या (tactical explainers), टोलीको विश्लेषण, खेलाडीहरूको विशेष अपडेट, चोटपटकको जानकारी (injury updates), सुरुवाती ११ (lineups) र खेलपछिका समीक्षाहरू ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरमा पढ्न सक्नुहुन्छ ।
१७. फिफा विश्वकप २०२६ को अंक तालिका (Points Table) कहाँ पाइन्छ ?
ओकेस्पोर्ट्सले प्रतियोगिताभरि फिफा विश्वकप २०२६ को समूहगत स्थिति, अंक तालिका, जित, हार, गोल भिन्नता र छनोटका सम्भावनाहरू उपलब्ध गराउनेछ ।
१८. फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट ढाँचा (Knockout Format) कस्तो छ ?
समूह चरणपछि ३२ वटा टोली नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन् । त्यहाँबाट टोलीहरूले एलिमिनेसन (सिधै बाहिरिने) खेलहरू खेल्दै अन्तिम १६ (Round of 16), क्वाटरफाइनल, सेमिफाइनल र फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्नेछन् ।
१९. फिफा विश्वकप २०२६ को टोली प्रोफाइल (Team Profiles) कहाँ पाइन्छ ?
ओकेस्पोर्ट्सले हरेक प्रमुख फुटबल राष्ट्रका लागि फिफा विश्वकप २०२६ को देशगत प्रोफाइल, टोलीको इतिहास, मुख्य खेलाडीहरू, टोलीको ताजा जानकारी, समूहको विवरण र खेल तालिकाहरू प्रकाशित गर्नेछ ।
२०. फिफा विश्वकप २०२६ मा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, इङ्गल्याण्ड र पोर्चुगललाई कहाँ फलो (पछ्याउन) गर्न सकिन्छ ?
प्रशंसकहरूले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, फ्रान्स, इङ्गल्याण्ड, पोर्चुगल र अन्य प्रमुख फुटबल टोलीहरूलाई ओकेस्पोर्ट्समा देशको प्रोफाइल, खेलका पानाहरू (match pages), लाइभ अपडेट, टोलीका समाचार र खेलाडी केन्द्रित कथाहरू मार्फत पछ्याउन सक्नेछन् ।
२१. फिफा विश्वकप २०२६ को लागि ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरलाई किन फलो गर्ने ?
ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरले नेपाल र विश्वभरका पाठकहरूका लागि लाइभ स्कोर, खेल तालिका, नतिजा, अंक तालिका, टोली प्रोफाइल, म्याच प्रिभ्यु, फुटबल व्याख्या, हाइलाइट र विश्लेषण सहित फिफा विश्वकप २०२६ को छिटो, भरपर्दो र पढ्न सजिलो कभरेज प्रदान गर्दछन् ।
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