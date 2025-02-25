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फिफा विश्वकप एफएक्यु : सम्पूर्ण अपडेट अनलाइनखबरमा

२०८३ जेठ २८ गते २२:११ २०८३ जेठ २८ गते २२:११

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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फिफा विश्वकप एफएक्यु : सम्पूर्ण अपडेट अनलाइनखबरमा

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Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीको संख्या ४८ पुगेको छ भने कुल १०४ खेलहरू सञ्चालन हुनेछन् ।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने यो विश्वकप ११ जुनदेखि १९ जुलाई २०२६ सम्म चल्नेछ ।
  • नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय स्पोर्ट्स टीभी र अनलाइन स्ट्रिमिङ डीगो एपमार्फत हेर्न सकिनेछ ।

काठमाडौं । विश्व फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकप २०२६ अब नजिक आइसकेको छ । यस पटक धेरै कुरा नयाँ हुँदैछ । आयोजकको संख्या ३ देखि सहभागि टिम संख्या बढेर ४८ पुगेको छ भने खेल पनि अहिलेसम्मकै धेरै १०४ खेल हुनेछ ।

विश्वभर आयोजना हुने छनोट चरण पार्दै गर्दै ४८ राष्ट्र विश्वकप खेल्न तयार भएपनि विश्वभ सबै जना फुटबल विश्वकपको प्रतिक्षामा हुनेछन् ।

यस पटक अहिलेसम्मकै ठूलो विश्वकपलाई अनलाइनखबरले अझ नजिकबाट तपाईँहरुमाझ लेराउने प्रयास गर्नेछ ।

फिफा विश्वकप २०२६ बारे प्राय सोधिने प्रश्न र त्यसको जवाफ हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

१. फिफा विश्वकप २०२६ कहिले सुरु हुन्छ ?

फिफा विश्वकप २०२६ सन् २०२६ जुन ११ मा सुरु हुनेछ । विश्वभरका फुटबल प्रशंसकहरूले फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष अपडेट (लाइभ अपडेट), खेल तालिका, म्याच प्रिभ्यु, टोली सम्बन्धी समाचार, नतिजा र हाइलाइटहरू ओके स्पोर्ट्स (OKSports) र अनलाइनखबरमा हेर्न सक्नेछन् ।

२. फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेल कहिले हुन्छ ?

फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेल सन् २०२६ जुलाई १९ मा खेलिनेछ । ४८ टोली र १०४ खेलहरू समावेश भएको यो ऐतिहासिक प्रतियोगितापछि फाइनल खेलले नयाँ विश्व विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ ।

३. फिफा विश्वकप २०२६ कुन-कुन देशले आयोजना गर्दैछन् ?

फिफा विश्वकप २०२६ तीनवटा देशले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), क्यानडा र मेक्सिको । तीन राष्ट्रहरूमा आयोजना हुन लागेको यो पहिलो पुरुष फिफा विश्वकप हो ।

४. फिफा विश्वकप २०२६ लाइभ (LIVE) कसरी हेर्ने ?

नेपालका फुटबल प्रशंसकहरूले फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय स्पोर्ट्स टिभी (Himalaya Sports TV) मा र स्ट्रिमिङ ‘डीगो एप’ (DGo App) मार्फत हेर्न सक्नेछन् । दर्शकहरूले नेपालमा उपलब्ध आधिकारिक प्रसारण र स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरू मार्फत प्रत्यक्ष खेल, स्कोर, तालिका, नतिजा र विश्वकपका मुख्य क्षणहरू पछ्याउन सक्नेछन् ।

५. फिफा विश्वकप २०२६ मा कतिवटा टोलीले खेल्नेछन् ?

फिफा विश्वकप २०२६ मा जम्मा ४८ वटा टोलीले खेल्नेछन् । यसले गर्दा यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो फिफा विश्वकप बन्नेछ र धेरै राष्ट्रहरूलाई विश्व फुटबलको मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मिल्नेछ ।

६. फिफा विश्वकप २०२६ मा जम्मा कति खेल खेलिनेछन् ?

फिफा विश्वकप २०२६ मा समूह चरणदेखि फाइनलसम्म कुल १०४ वटा खेलहरू हुनेछन् । प्रशंसकहरूले हरेक खेलको अपडेट, लाइभ स्कोर, नतिजा, अंक तालिका र नकआउट चरणको विवरण ओकेस्पोर्ट्समा हेर्न सक्नेछन् ।

७. फिफा विश्वकप २०२६ को ढाँचा (Format) कस्तो छ ?

फिफा विश्वकप २०२६ मा चार-चार टोलीका १२ वटा समूहहरू हुनेछन् । प्रत्येक समूहका शीर्ष दुई टोली र तेस्रो स्थानमा रहने उत्कृष्ट आठ टोलीहरू अन्तिम ३२ (Round of 32) का लागि छनोट हुनेछन् । त्यसपछि नङ्कआउट चरणको खेल सुरु हुनेछ र हरेक चरणमा पराजित हुने टोली बाहिरिनेछ ।

८. फिफा विश्वकप २०२६ को लाइभ स्कोर कहाँ हेर्न सकिन्छ ?

तपाईंले फिफा विश्वकप २०२६ को लाइभ स्कोर, खेलको नतिजा, तालिका, अंक तालिका (points table), टोलीको स्थिति (standings) र फुटबल समाचार ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।

९. फिफा विश्वकप २०२६ को खेल तालिका (Schedule) कहाँ हेर्न सकिन्छ ?

फिफा विश्वकप २०२६ को पूर्ण खेल तालिका, फिक्चर, खेलको मिति, समूह चरणका खेलहरू र नकआउट चरणका अपडेटहरू ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरमा खेलपिच्छे सजिलै उपलब्ध हुनेछन् ।

१०. फिफा विश्वकप २०२६ का लागि कुन-कुन टोली छनोट भएका छन् ?

फिफा विश्वकप २०२६ मा विभिन्न महादेशका ४८ वटा छनोट भएका टोलीहरू सहभागी हुनेछन्। ओकेस्पोर्ट्सले प्रतियोगिता अघि बढेसँगै टोलीहरूको विवरण, देशको प्रोफाइल, स्क्वाड (टोली) सम्बन्धी समाचार, समूहको जानकारी र म्याच प्रिभ्युहरू उपलब्ध गराउनेछ ।

११. फिफा विश्वकप २०२६ का आयोजक सहरहरू कुन-कुन हुन् ?

फिफा विश्वकप २०२६ का खेलहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोका १६ वटा आयोजक सहरहरूमा खेलिनेछन् । ओकेस्पोर्ट्सले आयोजक सहरको विवरण, रङ्गशालाको जानकारी र प्रत्येक खेल मैदानमा हुने मुख्य खेलहरूको कभरेज गर्नेछ ।

१२. फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल कहाँ खेलिनेछ ?

फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल मेक्सिको सिटीमा खेलिनेछ । प्रशंसकहरूले उद्घाटन खेलको प्रिभ्यु, लाइभ अपडेट, स्कोर, हाइलाइट र खेलपछिको विश्लेषण ओकेस्पोर्ट्समा हेर्न सक्नेछन् ।

१३. फिफा विश्वकप २०२६ को हाइलाइटहरू कहाँ हेर्न सकिन्छ ?

फुटबल प्रशंसकहरूले फिफा विश्वकप २०२६ को हाइलाइट, मुख्य गोलहरू, खेल जिताउने महत्त्वपूर्ण क्षणहरू, खेलाडीहरूको प्रदर्शन र खेलपछिका कथाहरू ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरको फुटबल कभरेज मार्फत हेर्न सक्नेछन् ।

१४. फिफा विश्वकप २०२६ नेपाली समय अनुसार कहाँ हेर्न सकिन्छ ?

ओकेस्पोर्ट्सले नेपाली फुटबल प्रशंसकहरू र छिटो फुटबल अपडेट चाहने विश्वभरका पाठकहरूका लागि उपयोगी हुने सरल ढाँचामा फिफा विश्वकप २०२६ को खेल तालिका, लाइभ स्कोर र खेल अपडेटहरू प्रदान गर्नेछ ।

१५. फिफा विश्वकप २०२६ किन ऐतिहासिक छ ?

फिफा विश्वकप २०२६ ऐतिहासिक हुनुको कारण यो ४८ टोली, १०४ खेल र तीनवटा आयोजक देश समावेश भएको पहिलो पुरुष विश्वकप हो । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

१६. फिफा विश्वकप २०२६ को म्याच प्रिभ्यु र विश्लेषण कहाँ पाइन्छ ?

तपाईंले फिफा विश्वकप २०२६ को म्याच प्रिभ्यु, रणनीतिक व्याख्या (tactical explainers), टोलीको विश्लेषण, खेलाडीहरूको विशेष अपडेट, चोटपटकको जानकारी (injury updates), सुरुवाती ११ (lineups) र खेलपछिका समीक्षाहरू ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरमा पढ्न सक्नुहुन्छ ।

१७. फिफा विश्वकप २०२६ को अंक तालिका (Points Table) कहाँ पाइन्छ ?

ओकेस्पोर्ट्सले प्रतियोगिताभरि फिफा विश्वकप २०२६ को समूहगत स्थिति, अंक तालिका, जित, हार, गोल भिन्नता र छनोटका सम्भावनाहरू उपलब्ध गराउनेछ ।

१८. फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट ढाँचा (Knockout Format) कस्तो छ ?

समूह चरणपछि ३२ वटा टोली नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन् । त्यहाँबाट टोलीहरूले एलिमिनेसन (सिधै बाहिरिने) खेलहरू खेल्दै अन्तिम १६ (Round of 16), क्वाटरफाइनल, सेमिफाइनल र फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्नेछन् ।

१९. फिफा विश्वकप २०२६ को टोली प्रोफाइल (Team Profiles) कहाँ पाइन्छ ?

ओकेस्पोर्ट्सले हरेक प्रमुख फुटबल राष्ट्रका लागि फिफा विश्वकप २०२६ को देशगत प्रोफाइल, टोलीको इतिहास, मुख्य खेलाडीहरू, टोलीको ताजा जानकारी, समूहको विवरण र खेल तालिकाहरू प्रकाशित गर्नेछ ।

२०. फिफा विश्वकप २०२६ मा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, इङ्गल्याण्ड र पोर्चुगललाई कहाँ फलो (पछ्याउन) गर्न सकिन्छ ?

प्रशंसकहरूले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, फ्रान्स, इङ्गल्याण्ड, पोर्चुगल र अन्य प्रमुख फुटबल टोलीहरूलाई ओकेस्पोर्ट्समा देशको प्रोफाइल, खेलका पानाहरू (match pages), लाइभ अपडेट, टोलीका समाचार र खेलाडी केन्द्रित कथाहरू मार्फत पछ्याउन सक्नेछन् ।

२१. फिफा विश्वकप २०२६ को लागि ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरलाई किन फलो गर्ने ?

ओकेस्पोर्ट्स र अनलाइनखबरले नेपाल र विश्वभरका पाठकहरूका लागि लाइभ स्कोर, खेल तालिका, नतिजा, अंक तालिका, टोली प्रोफाइल, म्याच प्रिभ्यु, फुटबल व्याख्या, हाइलाइट र विश्लेषण सहित फिफा विश्वकप २०२६ को छिटो, भरपर्दो र पढ्न सजिलो कभरेज प्रदान गर्दछन् ।

फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
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Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
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IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
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ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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