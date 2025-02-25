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- सर्बियामा जुन १३ देखि २२ सम्म हुने वर्ल्ड स्कुल बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन नेपाली टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएको छ ।
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य-सचिव रामचरित्र मेहताले च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली बास्केटबल टोलीलाई बिदाइ गर्नुभयो ।
- नेपाली टोलीमा आठ जना खेलाडीसहित टोली प्रमुख राजकुमार कार्की र प्रशिक्षक प्रेमसुन्दर होना रहनुभएको छ ।
२८ जेठ, काठमाडौं । सर्बियाको स्कुल स्पोर्ट्स फेडरेसनको आयोजनामा जुन १३ देखि २२ तारिख सम्म हुने वर्ल्ड स्कुल बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागि हुन नेपाली बास्केटबल टोली सर्बिया जाने भएको छ ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीमा आकार श्रेष्ठ, अद्वभित्य अग्रवाल, विपिन पोखरेल, खाईङ लिङ, आनन्द पोखरेल, प्रयास थापा, सुशान्त यादव र बर्दान मल्ल रहेका छन् । शुक्रबार जाने टोलीको प्रमुखमा राजकुमार कार्की तथा प्रशिक्षक प्रेमसुन्दर होना छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले वर्ल्ड स्कुल बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी खेलाडीहरुलाई विदाई गरे ।
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