मनु मन्जिलको कविता वाचनसँगै सुरु भयो ‘काव्य श्रवण’

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- काठमाडौंको कालिकास्थानस्थित ‘आर’शालामा कवि मनु मन्जिलको सशुल्क एकल कविता वाचन कार्यक्रम ‘काव्य–श्रवण’ सम्पन्न भएको छ ।
- नेपालयद्वारा आयोजित यो काव्य शृङ्खला अबदेखि हरेक अंग्रेजी महिनाको पहिलो शुक्रबार नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।
- यस कार्यक्रमको दोस्रो शृङ्खलामा कवि स्वप्निल स्मृति प्रस्तुत हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपालयस्थित कालिकास्थानको ‘आर’शालामा कवि मनु मन्जिलको सशुल्क एकल कविता वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ‘काव्य-श्रवण’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम अबदेखि हरेक अंग्रेजी महिनाको पहिलो शुक्रबार आरशालामा आयोजना हुनेछ । आरशालामा पलेँटी र पुस्तक कार्यक्रम गरिरहेको नेपालयले अब पोयट्री पनि थप गरेको छ ।
काव्य श्रवण कार्यक्रमका संयोजक कवि तथा आख्यानकार श्रवण मुकारुङका प्रश्नमा जवाफ दिँदै मनु मन्जिल कवितातिर अघि बढेका थिए ।
मुकारुङले सुरुमै मनु मन्जिलको कविता यात्राको आरम्भ विन्दुबारे प्रश्न गरेका थिए । मनु मन्जिलले भने, ‘स्कुल पढ्दा लेखेको कविता कतै नछापिएपछि घरको ढोकामा गोबरले टाँसेँ । घर आउने कसैले प्रतिक्रिया दिनुभएन । तर, मेरो एक जना गुरुले आमालाई भन्नुभयो, आमा यो कान्छो त ठूलो कवि हुन्छ ।’ यसरी आफू कवि बन्ने बाटोमा लागेको कहानी मनु मन्जिलले सुनाए ।
मुकारुङको दोस्रो प्रश्न थियो, ‘विश्व काव्य साहित्यमा हामी कता छौँ ?’ मनुको विचारमा पश्चिमाहरू अहिले संरचनागत रुपमा चुस्त-दुरुस्त छन् तर भावनाको प्रवाह बलियो छैन तर नेपाललगायत दक्षिण एसियाका धेरै देशमा भावना तीव्र छ, संरचना चुस्त हुन सकेको छैन ।’ सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन तीव्र भइरहने मुलुकमा काव्य पनि तीव्र भावमय भएको उनले सुनाए ।
यसपछि मनु आफ्ना कवितातिर लागे । गाउँले एक बालक सम्झेर, उनी कविता जीवनको रङले लेख्छिन्, दुस्मन, घोडा, यो सहर कसको हो ?, केटाकेटीहरू, तिमी मेरो क्यानभासमा, पहाड र पहिरो आदि कविता सुनाए । केही कविताको रचना गर्भ सुनाए ।
खचाखच दर्शक माझ सम्पन्न कार्यक्रममा कवि मनु मन्जिलले कविताको रचना गर्भसहित कवितामाथि सारगर्भिक मन्तव्य राख्दै कविता वाचन गरेका थिए । प्रवेश शुल्कसहित आयोजना भएको सो कार्यक्रम हेर्न, सुन्न अनलाइनमार्फत टिकेट काटेर आउने काव्यप्रेमीको संख्या अत्यधिक थियो ।
कार्यक्रममा संलग्न हुने साहित्यप्रेमीलाई नेपालयले विगत साढे चार वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ई-कविता शृङ्खलाको वार्षिक सदस्यता निःशुल्क हुने जानकारी गराइएको थियो । जस अन्तर्गत ई–कवितामा प्रकाशित, प्रसारित कविता निःशुल्क पढ्न सुन्न सकिनेछ ।
इटहरीमा प्राध्यापन कर्ममा व्यस्त कवि मनु मन्जिलको ‘ल्याम्प–पोस्टबाट खसेको जून’ कविता संग्रह प्रकाशित छ । अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रममा उपस्थित दर्शक, श्रोता स्वतः ग्राहक हुने प्रावधान राखिएको कुरा कार्यक्रम सञ्चालक कवि तथा आख्यानकार श्रवण मुकारुङले जानकारी गराएका छन् ।
हरेक अंग्रेजी महिनाको पहिलो शुक्रबार साँझ साढे पाँच बजे नेपालयको ‘आर’शालामा हुने कार्यक्रमको दोस्रो शृंखलामा कवि स्वप्निल स्मृति प्रस्तुत हुने कुरा आयोजकले जानकारी गराएका छन् ।
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