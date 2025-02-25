अस्ट्रेलिया भर्सेस् टर्की : प्लेयर्स टु वाच

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'डी' अन्तर्गतको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया र टर्की बोस्टनस्थित जिलेट रङ्गशालामा आमनेसामने हुँदैछन् ।
- लगातार छैटौं पटक विश्वकप खेलिरहेको अस्ट्रेलिया शारीरिक रूपमा बलियो रक्षापङ्क्तिका साथ मैदानमा ओर्लने रणनीतिमा छ ।
- युवा र प्रतिभावान् खेलाडीले भरिएको टर्की युरो २०२४ को उत्कृष्ट लयलाई विश्वकपमा पनि निरन्तरता दिने दाउमा छ ।
३० जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘डी’ अन्तर्गतको पहिलो खेलमा एसियाली पावरहाउस अस्ट्रेलिया र युरोपेली टोली टर्की बोस्टनस्थित जिलेट रङ्गशालामा आमनेसामने हुँदैछन् ।
लगातार छैटौं पटक विश्वकप खेलिरहेको अस्ट्रेलिया आफ्नो शारीरिक रूपमा बलियो र संगठित रक्षापङ्क्तिको बलमा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ भने, युवा र प्राविधिक रूपमा निकै प्रतिभावान् खेलाडीहरूले भरिएको टर्की युरो २०२४ को उत्कृष्ट लयलाई विश्वकपमा पनि निरन्तरता दिने दाउमा छ ।
खेलको नतिजा उल्टाउन सक्ने दुवै टोलीका मुख्य खेलाडीहरू यसप्रकार छन् ।
अस्ट्रेलिया
ह्यारी सुटर (डिफेन्डर) : अस्ट्रेलियाको रक्षापङ्क्तिका कडा चट्टान ह्यारी सुटार इङ्ग्लिस क्लब शेफिल्ड युनाइटेडका मुख्य सेन्टर-ब्याक हुन् । ६ फिट ७ इन्च अग्ला सुटारको अन्तर्राष्ट्रिय करियर निकै प्रभावशाली छ; उनले डिफेन्स सम्हाल्नुका साथै अस्ट्रेलियाका लागि ३० भन्दा बढी खेलमा ११ गोल गरिसकेका छन् । उनको यो अविश्वसनीय उचाइ र ‘एरियल एबिलिटी’ टर्कीका क्रसहरू र आक्रामक प्रहारहरू रोक्न डिफेन्समा मात्र होइन, सेट-पिस (कर्नर र फ्री-किक) का बेला विपक्षी बक्समा गोल गर्नका लागि पनि अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो हतियार हुनेछ ।
ज्याक्सन इर्भिन (मिडफिल्डर) : अस्ट्रेलियाका उप-कप्तान तथा मिडफिल्डका इन्जिन ज्याक्सन इर्भिन जर्मन बुन्डेसलिगा क्लब सेन्ट पाउलीका सफल कप्तान हुन् । देशका लागि ७० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका ३३ वर्षीय इर्भिन मैदानमा आफ्नो कडा मिहिनेत र जुझारू शैलीका लागि चिनिन्छन् । मैदानको मध्यभागमा विपक्षीको खेल बिगार्न, बल खोस्न र डिफेन्सबाट टोलीलाई तुरुन्तै आक्रामक सन्तुलन दिन उनको रणनीतिक भूमिका यो खेलमा अस्ट्रेलियाको सफलताका लागि निर्णायक साबित हुन सक्छ ।
क्रैग गुडविन (विङ्गर) : अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा रचनात्मक र अनुभवी विङ्गर क्रैग गुडविन साउदी प्रो लिग क्लब अल वेहदाबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन् । कतार विश्वकप २०२२ मा फ्रान्स विरुद्ध अविस्मरणीय गोल गरेर चर्चामा आएका ३४ वर्षीय गुडविन हाल राष्ट्रिय टोलीको सेट-पिसका मुख्य कमाण्डर हुन् । बायाँ विङ्ग्सबाट उनको सटिक क्रस निकाल्ने क्षमता र खतरनाक फ्री-किक प्रहार गर्ने कलाले टर्कीको डिफेन्सलाई खेलभरि नै दबाबमा राख्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
टर्की
अर्डा गुलेर (विङ्गर) : विश्व फुटबलका सबैभन्दा प्रतिभावान युवा खेलाडीमध्येका एक अर्डा गुलेर स्पेनिस जायन्ट रियल मड्रिडका सनसनीपूर्ण स्टार हुन् । युरो २०२४ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै टर्कीलाई क्वार्टरफाइनलसम्म पुर्याएर विश्वको ध्यान तानेका २१ वर्षीय गुलेरसँग अद्भुत ड्रिब्लिङ, उत्कृष्ट भिजन र लामो दुरीबाट अचुक प्रहार गर्न सक्ने जादुमयी देव्रे खुट्टा छ । अस्ट्रेलियाको कडा डिफेन्सको बीचमा खाली ठाउँ (स्पेस) खोज्दै आफ्ना फरवार्डहरूका लागि गोलको सुनौलो मौका सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनकै काँधमा हुनेछ ।
हाकान काल्हानोग्लु (मिडफिल्डर ) : टर्कीका निर्विवाद नेता तथा कप्तान हाकान चाल्हानोग्लु इटालियन च्याम्पियन इन्टर मिलानका मुख्य प्लेमेकर हुन् । विश्वकै उत्कृष्ट मिडफिल्डरहरूमध्ये एक ३२ वर्षीय काल्हानोग्लुले देशका लागि ९० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन्। मैदानको मध्यभागबाट खेलको लय र गति (टेम्पो) नियन्त्रण गर्ने, लामो दूरीको सटिक पासहरू निकाल्ने र विश्वप्रसिद्ध फ्री-किक एवं पेनाल्टी प्रहार गर्ने उनको क्षमता अस्ट्रेलियाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ ।
केनान यिल्डिज (फरवार्ड) : इटालीको प्रतिष्ठित क्लब युभेन्ट्स एफसीका मुख्य नम्बर १० जर्सीधारी केनान यिल्डिज टर्कीको आक्रमणका अर्का विष्फोटक युवा हतियार हुन् । २० वर्षीय यी विङ्गर आफ्नो तीब्र गति, शारीरिक सन्तुलन र वन-अन-वन (विपक्षी डिफेन्डरसँग सिधै भिड्ने) कलाका लागि माहिर छन् । विङ्ग्सबाट रक्षापङ्क्ति चिर्दै पेनाल्टी बक्सभित्र छिरेर गोल निकाल्ने उनको आक्रामक शैलीले अस्ट्रेलियाका डिफेन्डरहरूलाई खेलभरि नै व्यस्त राख्नेछ ।
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