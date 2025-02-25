जर्मनी भर्सेस् कुराकाओ : प्लेयर्स टु वाच

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'इ' को खेलमा चार पटकको विजेता जर्मनी र पहिलो पटक सहभागी कुराकाओ न्यूयोर्क न्यूजर्सी रङ्गशालामा भिड्दैछन् ।
- प्रशिक्षक जुलियन नागेल्सम्यानको नेतृत्वमा रहेको जर्मनी विजयी यात्रा शुरू गर्न चाहन्छ भने कुराकाओ ऐतिहासिक प्रदर्शन गर्ने दाउमा छ ।
- खेलमा जर्मनीका फ्लोरियन विर्ट्ज, जमाल मुसियाला र एन्टोनियो रुडिगर तथा कुराकाओका जुनिन्यो बाकुना, रङ्गेलो जान्गा र ल्यान्द्रो बाकुना प्रभावशाली खेलाडी बन्न सक्छन् ।
३१ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘इ’ अन्तर्गतको पहिलो खेलमा चार पटकको विश्व विजेता जर्मनी र क्यारिबियन क्षेत्रको सरप्राइज टोली कुराकाओ न्यूयोर्क न्यूजर्सी रङ्गशालामा भिड्दैछन् ।
प्रशिक्षक जुलियन नागेल्सम्यानको नेतृत्वमा रहेको जर्मनी विगतका विश्वकपका खराब प्रदर्शनहरूलाई बिर्सेर उपाधि यात्राको बलियो सुरुवात गर्न चाहन्छ भने, इतिहासमै पहिलो पटक विश्वकप खेल्न लागेको कुराकाओ विश्व फुटबलकै सबैभन्दा ठूलो ‘अपसेट’ गर्ने दाउमा छ ।
यस खेलमा प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडीहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
जर्मनी
फ्लोरियन विर्ट्ज (मिडफिल्डर) : जर्मन फुटबलका हालका सबैभन्दा विष्फोटक प्लेमेकर फ्लोरियन विर्ट्ज जर्मन च्याम्पियन बायेर लेभरकुजेनका मुख्य स्टार हुन्, जहाँ उनले क्लबलाई ऐतिहासिक सफलताहरू दिलाएका छन्। जर्मनीको नयाँ पुस्ताको आक्रमणको मुख्य मेरुदण्ड मानिने २३ वर्षीय विर्ट्जसँग अविश्वसनीय ड्रिब्लिङ, उत्कृष्ट भिजन र सानो ठाउँमा पनि विपक्षी डिफेन्सलाई छक्याउने जादुमयी क्षमता छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि लगातार महत्त्वपूर्ण खेलहरू जिताउँदै आएका विर्ट्जले कुराकाओको डिफेन्सको बीचमा खाली ठाउँ खोज्दै जर्मनीका लागि गोलको अवसर सिर्जना गर्नेछन्।
जमाल मुसियाला (विङ्गर) : जर्मनीका अर्का विष्फोटक युवा सुपरस्टार जमाल मुसियाला बायर्न म्युनिखका मुख्य खेलाडी हुन् । २३ वर्षकै उमेरमा देश र क्लबका लागि धेरै ठूला प्रतियोगिताहरूको अनुभव बटुलिसकेका मुसियालाको वान-अन-वान र ‘हाफ-स्पेस’ मा बल नियन्त्रण गर्ने कला विश्वस्तरीय छ । विर्ट्जसँगको उनको मैदानभित्रको साझेदारी र विङ्ग्सबाट रक्षापङ्क्ति चिरेर पेनाल्टी बक्सभित्र छिर्ने शैली कुराकाओका डिफेन्डरहरूका लागि खेलभरि नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नेछ ।
एन्टोनियो रुडिगर (डिफेन्डर) : जर्मन रक्षापङ्क्तिका महत्त्वपूर्ण खेलाडी एन्टोनियो रुडिगर स्पेनिस जायन्ट रियल मड्रिडका मुख्य सेन्टर-ब्याक हुन् । ३३ वर्षीय यी अनुभवी डिफेन्डरसँग देशका लागि ७५ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको ठूलो अनुभव छ । उनको आक्रामक रक्षात्मक शैली, कडा ट्याकल, शारीरिक शक्ति र नेतृत्व क्षमताले जर्मनीको डिफेन्सलाई स्थिरता दिन्छ । साथै, सेट-पिसका बेला अघि बढेर हेडमार्फत गोल गर्ने उनको खुबी जर्मनीको अतिरिक्त आक्रामक हतियार हो ।
कुराकाओ
जुनिन्यो बाकुना (मिडफिल्डर) : कुराकाओको टोलीका सबैभन्दा प्रतिभावान् र रचनात्मक मिडफिल्डर जुनिन्यो बाकुना साउदी प्रो लिग क्लब अल उलाबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन् । इङ्ग्लिस फुटबलको लामो अनुभव बटुलेका २८ वर्षीय बाकुना कुराकाओको राष्ट्रिय टोलीका मुख्य इन्जिन हुन्, जसले देशका लागि ३० भन्दा बढी खेल खेल्दै धेरै महत्त्वपूर्ण गोलहरू गरेका छन् । मैदानको मध्यभागबाट खेललाई तीव्रता दिने, बल खोस्ने र जर्मनी जस्तो बलियो मिडफिल्ड विरुद्ध आफ्नो टोलीका लागि काउन्टर अट्याक सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनकै काँधमा हुनेछ ।
रङ्गेलो जान्गा (स्ट्राइकर) : कुराकाओका प्रमुख गोलकर्ता र अनुभवी स्ट्राइकर रङ्गेलो जान्गा साइप्रसको क्लब नेआ सालामिसमा आबद्ध छन् । ६ फिट ३ इन्च अग्ला ३४ वर्षीय जान्गा कुराकाओको फुटबल इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्, जसले देशका लागि ४० भन्दा बढी खेलमा १८ भन्दा बढी गोल गरिसकेका छन् । उनको उत्कृष्ट शारीरिक उचाइ र ‘एरियल एबिलिटी’ जर्मनीको बलियो डिफेन्स विरुद्ध लामो पासहरू नियन्त्रण गर्न र बक्सभित्र मौकाको फाइदा उठाउँदै गोल निकाल्न कुराकाओको प्रमुख हतियार बन्नेछ ।
ल्यान्द्रो बाकुना (डिफेन्डर) : कुराकाओका भरपर्दा कप्तान तथा सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी ल्यान्द्रो बाकुना नेदरल्याण्ड्सको क्लब एफसी ग्रोनिङ्गेनका खेलाडी हुन् । प्रिमियर लिगमा एस्टन भिल्ला जस्ता ठूला क्लबहरूबाट खेलिसकेका ३४ वर्षीय बाकुना राष्ट्रिय टोलीका लागि ५५ भन्दा बढी क्याप जित्ने कीर्तिमानी खेलाडी हुन् । दायाँ डिफेन्डर वा डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको रूपमा खेल्न सक्ने उनको बहुमुखी क्षमता र मैदानमा दबाब झेल्ने अनुभव जर्मनीका विष्फोटक विङ्गरहरूलाई रोक्न कुराकाओका लागि अति आवश्यक हुनेछ ।
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