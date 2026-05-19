मधेश प्रदेशको बजेट : एक करोडभन्दा कमका योजनामा बजेट नछर्ने, नयाँ गाडी नकिन्ने

१ असार, काठमाडौं । मधेश प्रदेशको बजेट भाषण सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभा बैठकमा आर्थक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
उनका अनुसार बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणको लक्षसँग आबद्ध गरिने छ ।
साथै कठोर वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताको रणनीति पनि बजेटले अँगालेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एक करोडभन्दा कम रकमका योजनामा बजेट नछर्ने, नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने र अनुत्पादक खर्च कटौति गरी पुँजीगत निर्माणमा लगाउने रणनीति अख्तियार गरिने छ ।
साना र टुक्रे योजनाको चापलाई कम गर्दै परिणाममुखी ठूला आयोजनाहरुमा स्रोत केन्द्रित गरिने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
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