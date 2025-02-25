+
English edition

१०औं राष्ट्रिय महिला बास्केटबल : बुढानिलकण्ठ  र आइएसएको लगातार दोस्रो जित

२०८३ असार २ गते २३:०६ २०८३ असार २ गते २३:०६

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares

२ असोज, काठमाडौं । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका र आइएसए नेपालले १०औं राष्ट्रिय महिला खुल्ला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ ।

नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजनामा कीर्तिपुर कभर्डहलमा भइरहेको प्रतियोगिताको दोस्रो दिन समूह बी मा रहेको बुढानिकण्ठले लुम्बिनी प्रदेशलाई ५४-२५ को फराकिलो अन्तरले हरायो ।

बुढानिलकण्डले तीन क्वाटर आफ्नो पक्षमा पार्दा एक क्वाटरमा दुवैले समान अंक जोडेको थियो । बुढानिलकण्डले  २०-६, १४-१४, १०-३, १०-२ को प्रदर्शन गर्‍यो । बुढानिलकण्ठकी लोरिशा गौचन प्लेअर अफ दि म्याच भइन् भने अनुसा मल्लले सर्वाधिक ११ अंक स्कोर गरिन् ।

बुढानिलकण्ठले पहिलो खेलमा ग्राण्डी स्टार्सलाई पराजित गरेको थियो ।

समूह बी कै अर्को खेलमा ग्राण्डी स्टार्सले ट्रेनिङ ग्राउण्डलाई ५५-३४ ले पराजित गर्दै पहिलो जित हात पार्‍यो ।

ग्राण्डी स्टार्सले ट्रेनिङ ग्राउण्ड विरुद्ध १५-६, ९-१४, १७-७, १४-८ को प्रदर्शन गर्‍यो । ग्राण्डी स्टार्सकी विनामनी योन्जनले सर्वाधिक १४ अंक स्कोर गरिन् । उनी प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भइन् ।

पहिलो खेलमा लुम्बिनीलाई पराजित गरेको ट्रेनिङ ग्राउण्डको भने यो पहिलो हार हो ।

यस्तै समूह ए मा रहेको आइएसए नेपालले अन्नपूर्ण बास्केटबल एसोसिएसनलाई ४८-२३ ले हराउँदै लगातार दोस्रो जित हात पार्‍यो । आइएसए पहिलो क्वाटरमा ५-८ ले पछि परेपनि त्यसपछिको तीन क्वाटरमा १४-६, १५-२, १४-७ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै विजयी भयो ।

खेलमा सर्वाधिक १२ अंक स्कोर गरेकी आर्शा राज भण्डारी प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भइन् ।

पहिलो खेलमा आइएसए नेपालले लेट्स गो बास्केटबल एकेडेमीलाई पराजित गरेको थियो ।

यस्तै समूह ए कै अर्को खेलमा सुनसरीले लेट्स गो बास्केटबल एकेडेमीलाई ४१-३३ ले हराउँदै पहिलो जित दर्ता गरेको छ । खेलमा सुनसरीले  १२-५, १४-१६, ५-८, १०-४ को प्रदर्शन गर्‍यो ।

खेलमा आस्था राई प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भइन् । उनले १२ अंक स्कोर गरिन् ।

नेपाल बास्केटबल संघले एक दशकपछि महिला बास्केटबलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो । यस प्रतियोगिता साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपको लागि राष्ट्रिय टिम छनोटको आधार समेत रहेको बास्केटबल संघले जनाएको छ ।

प्रतियोगितामा सहभागि ८ टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरेर खेलाइएको छ । समूह चरणको खेलपछि दुवै समूहको शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन् ।

असार ६ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले ५० हजार तथा उपविजेताले ३० हजार रनगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी (एमभीपी) लाई १० हजार, उदीयमान टोलीलाई १० हजार तथा उपत्यकाबाहिरबाट सहभागी उदीयमान खेलाडीलाई ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने संघले जनाएको छ ।

तस्बीर: नेबा

राष्ट्रिय महिला बास्केटबल
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
राष्ट्रिय समाचार

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
राष्ट्रिय समाचार

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
छुटाउनुभयो कि?

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
छुटाउनुभयो कि?

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

१०औं राष्ट्रिय महिला बास्केटबल : बुढानिलकण्ठ  र आइएसएको लगातार दोस्रो जित

१०औं राष्ट्रिय महिला बास्केटबल : बुढानिलकण्ठ  र आइएसएको लगातार दोस्रो जित

म्याराडोना : जसले विश्वकपलाई आफ्नै कथामा बदलिदिए

म्याराडोना : जसले विश्वकपलाई आफ्नै कथामा बदलिदिए

विश्वकपसँगै फुटबल सम्बन्धी यी फिल्म हेर्ने कि !

विश्वकपसँगै फुटबल सम्बन्धी यी फिल्म हेर्ने कि !

सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको पहिलो दिन भुवन नगरकोटी शीर्षस्थानमा

सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको पहिलो दिन भुवन नगरकोटी शीर्षस्थानमा

१०औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति चाँडैं तोक्छौं : खेलकुदमन्त्री पोखरेल

१०औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति चाँडैं तोक्छौं : खेलकुदमन्त्री पोखरेल

मेलबर्न स्टार्स र रेनेगेड्सको मर्जर प्रक्रिया स्थगित, आगामी सिजन छुट्टाछुट्टै खेल्ने

मेलबर्न स्टार्स र रेनेगेड्सको मर्जर प्रक्रिया स्थगित, आगामी सिजन छुट्टाछुट्टै खेल्ने

ट्रेन्डिङ

स्पेनविरुद्ध चम्किएका भोजिन्हाका फलोअर्स १० घन्टामै ५० हजारबाट पुगे ५० लाख

स्पेनविरुद्ध चम्किएका भोजिन्हाका फलोअर्स १० घन्टामै ५० हजारबाट पुगे ५० लाख
सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै
बहुप्रतीक्षित खेलमा ब्राजिल र मोरक्को भिड्दै, स्कटल्यान्ड र हाइटी उत्साहित

बहुप्रतीक्षित खेलमा ब्राजिल र मोरक्को भिड्दै, स्कटल्यान्ड र हाइटी उत्साहित
विश्वकपसँगै फुटबल सम्बन्धी यी फिल्म हेर्ने कि !

विश्वकपसँगै फुटबल सम्बन्धी यी फिल्म हेर्ने कि !
मलेसियाले टस जितेर नेपालविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै

मलेसियाले टस जितेर नेपालविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै

वेबस्टोरिज

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories

फिचर

सबै
फिफा विश्वकप : अस्ट्रेलियाले लियो अग्रता

फिफा विश्वकप : अस्ट्रेलियाले लियो अग्रता

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य