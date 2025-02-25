पहिलो हाफमा बराबरीमा फ्रान्स र सेनेगल

३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत जारी खेलको पहिलो हाफमा फ्रान्स र सेनेगलले बराबरी खेलेका छन् ।
अमेरिकाकाे न्यूयोर्क न्यू जर्सी रंगशालामा जारी खेलको पहिलो हाफको खेल सकिँदा दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेको छैन ।
पहिलो हाफमा फ्रान्सभन्दा सेनेगलले केही बढी अवसर सिर्जना गरेपनि गोल भने गर्न सकेको छैन ।
खेलकाे २५औंं मिनेटमा सेनेगलका निकोलस ज्याक्सनले हानेको प्रहार गोलपोष्टको बारमा लागेर फर्किदा गोल हुन सकेन ।
पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा पनि सेनेगलले गोल गर्न राम्रो अवसर पाएको थियो । तर, इस्माइला सारले गोलपोष्टभन्दा माथि प्रहार गर्न पुगे ।
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