एम्बाप्पेको गोलमा फ्रान्सलाई अग्रता

३ असार, काठमाडौं । कप्तान किलियन एम्बाप्पेको गोलमा फ्रान्सले फिफा विश्वकप–२०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा सेनेगनविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको न्यूयोर्क न्यू जर्सी रंगशालामा जारी खेलको ६६औं मिनेटमा गोल गर्दै फ्रान्सले पहिलो अग्रता लिएको हो ।
माइकल ओलिसेको पासमा एम्बाप्पेले गोल गरेका हुन् । योसँगै विश्वकपमा एम्बाप्पेको गोलको संख्या १३ पुगेको छ । यसअघि सन् २०१८ मा ४ र २०२२ को विश्वकपमा ८ गोल गरेका थिए ।
यस्तै एमबाप्पेले फ्रान्सका लािग सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमानमा बराबरी गरेका छन् । उनले ५७ गोल गर्दै ओलिभर जिरुडको कीर्तिमानसँग बराबरी गरेका हुन् ।
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