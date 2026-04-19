सिटिजन्स बैंकले २ अर्बको अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने, ४ सञ्चालक नियुक्त

३ असार, काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको ८ औं विशेष साधारणसभाले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर (पर्पेक्चुअल नन कम्युलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर) जारी गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेको छ ।
प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात बढाउन, बैंकको व्यवसाय विस्तार गर्न र जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्न सो सेयर जारी गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ ।
अध्यक्ष प्रवलजङ्ग पाण्डेको अध्यक्षतामा बुधबार बैंकको मुख्य कार्यालय नारायणहिटी पथमा बसेको साधारणसभाले सो निर्णय स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै साधारणसभाबाट चार सञ्चालक निर्वाचित भएका छन् ।
बैंकको नियमावली अनुसार समूह क संस्थापक सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अनिल कुमार ज्ञवाली, समूह ख सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रकाश चन्द्र मैनाली, डा. राजेन्द्र पण्डित र हिमादेवी खड्का केसी सञ्चालकमा निर्वाचित भएका हुन् ।
सिटिजन्स बैंकका देशभर २०० वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
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