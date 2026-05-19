+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन सभामुखले रुलिङ नगरेकोमा नेकपाको आपत्ति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३ गते १२:३९

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गोपाल शर्माले संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीले दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउनका लागि रुलिङ गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग माग गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा दिएको गलत अभिव्यक्ति अझै पनि नसच्चिएको र सभामुख अर्यालले पनि सच्याउनका लागि रुलिङ नगरेको पनि आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति उनले आफैंले संसदमा आएर नसच्याएसम्म आफूहरुको विरोध कायमै रहने अडान पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद शर्माले संसदमा हुर्मत लिने काम सरकारले गरिरहेको जिकीर पनि गरे ।

उनले भने, ‘सरकारले संसद्को हुर्मत लिने काम गरिनै राखेको छ । हामीले प्रधानमन्त्रीको लगत अभिव्यक्ति सच्याउन भन्यौ । तर आजसम्म न सभामुखजीले सरकारलाई रुलिङ गर्नुहुन्छ । तपाईं संसद्को रोस्ट्रममा आएर यो भनाइ सच्याउनहोस् न रुलिङ गर्नुहुन्छ न सरकार जवाफदेही भएर संसद्‍मा आएर जवाफ दिन्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘यस सन्दर्भमा फेरि हामी सबै प्रतिपक्ष दलहरूको एउटै अभिव्यक्ति छ–उक्त गलत अभिव्यक्ति संसद्‍मा नै आएर सच्याइयोस् । उहाँले भनेको कुरा सही छ भने हाम्रो सामु यो यो कारणले सही छ भनेर भन्न तयार हुनुहोस् । सिमानाको बारेमा उहाँले दिएको लगत अभिव्यक्ति सच्याइयोस् । त्यो सच्याउनका लागि सभामुखबाट तत्काल रुलिङ होस भन्न चाहन्छु ।’

सांसद शर्माले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी भएको गुनासो पनि गरे ।

नेकपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ : पूर्वमन्त्री शर्मा

संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ : पूर्वमन्त्री शर्मा
‘तामाङ समाजलाई प्रवर्द्धन गर्‍यो भने भुटान वा तिब्बत जानु पर्दैन’

‘तामाङ समाजलाई प्रवर्द्धन गर्‍यो भने भुटान वा तिब्बत जानु पर्दैन’
पूर्वसांसद छिरिङ ल्हामु तामाङले छोडिन् नेकपा

पूर्वसांसद छिरिङ ल्हामु तामाङले छोडिन् नेकपा
बालेनले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दा मैले पनि राखेको थिएँ : दुलाल

बालेनले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दा मैले पनि राखेको थिएँ : दुलाल
नेकपाले भन्यो : सभामुखले पेलेरै सदन सञ्चालन गर्न खोज्नु राम्रो होइन

नेकपाले भन्यो : सभामुखले पेलेरै सदन सञ्चालन गर्न खोज्नु राम्रो होइन
बजेटमा स्पष्टता छैन : वर्षमान पुन

बजेटमा स्पष्टता छैन : वर्षमान पुन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित