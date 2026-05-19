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शिक्षा क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री पोखरेल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १४:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लैजान प्रतिबद्ध रहेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बताएका छन् ।
  • मन्त्री पोखरेलले विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल शिक्षाका लागि स्मार्ट बोर्ड र सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे ।
  • आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय पूर्वाधार शीर्षकमा १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

४ असार, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लैजान प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको र सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पोखरेलको दाबी थियो ।

मन्त्री पोखरेलले बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफना मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्यालय शिक्षादेखि नै डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।

‘वर्तमान सरकारको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा उल्लेख्य लगानी गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी वद्धि गर्दै लगिनेछ । विद्यालय शिक्षादेखि नै डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्नका लागि स्मार्ट बोर्डको व्यवस्थापन, आधारभूत तहको सिकाई उपलब्धिमा वृद्धि गर्नका लागि फाउन्डेशन लर्निङसँग सम्बन्धि क्रियाकलाप र शिक्षाको क्षमता विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

विद्यालय तहदेखि नै स्मार्ट बोर्डको व्यवस्थापन, आधारभुत तहको सिकाई उपलब्धिमा वृद्धि गर्नका लागि फाउन्डेशन लर्निङसँग सम्बन्धि क्रियाकलाप र शिक्षाको क्षमता विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।

‘आगामी वर्षका लागि विद्यालय पूर्वाधारमा १० अर्व ४५ करोड २४ लाख ४ हजार विनियोजन गरिएको छ । केही माननीयज्युहरुले पूँजीगततर्फ न्युन बजेट विनियोजन गरिएको कुरा गर्नुभएको छ । यस्ता मन्त्रालयहरुमा पूँजीगत खर्च न्युन नै हुने गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि गरिने सबै क्रियाकलापका लागि बजेटको आवश्यक्ता पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

सस्मित पोखरेल
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