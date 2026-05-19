धनुषामा एक पुरुष मृत भेटिए

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- धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका–२ पुरनदाहास्थित सरकारी पोखरीमा बुधबार अन्दाजी ४० वर्षीय एक पुरुष मृत फेला परेका छन् ।
- मृतक पुरुषको पहिचान खुल्न नसकेको र प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
४ असार, काठमाडौं । धनुषामा एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
मिथिला बिहारी नगरपालिका–२ पुरनदाहास्थित सरकारी पोखरीमा अन्दाजी ४० वर्षीय पुरुङ मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उक्त पुरुषको हालसम्म नाम, थर र वतन खुलेको छैन ।
नखुलेका अन्दाजी ४० वर्षीय पुरूष बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
प्रहरीले यसबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
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