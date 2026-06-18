काठमाडौं महानगरले घरघरमा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने

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- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
- महानगरले नवयुवा सहकार्य र आवश्यक अन्य कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
- महानगरपालिकाले जेनजी, सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावलीसहित स्मारक निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
४ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं महानगरको आगामी आवको बजेटमा यो विषय उल्लेख छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी नवयुवा सहकार्य र कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावली सहित स्मारक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । महानगर उपमेयर सुनिता डंगोलले प्रस्ताव गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त तथा उमेरका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने महानगरवासीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी घरघरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’
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