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महानगरको आफ्नै अस्पताल, टोलटोलमा योगाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन हुने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १७:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरिन् ।
  • महानगरले पोषण भत्ता कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ र ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
  • अस्पताल निर्माणको पहिलो वर्षका लागि ४ करोड र स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

४ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेको छ । महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले सो घोषणा गरेकी हुन् ।

उनका अनसार महानगर पोषण भत्ता कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘बहालमा लिए–दिएको घरजग्गाको विवरण दर्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने कार्यक्रम, एकीकृत करदाता परिचय पत्र कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ डंगालले भनिन् ।

उनले करदातालाई शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बताइन् । महानगरवासीले मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्राप्त गरी आएका भूमि व्यवस्थापन सेवा स्थानीयस्तरबाटै उपलव्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइएको महानगरले जनाएको छ ।

त्यसैगरी बजेटमा सामूहिक आवास निर्माणको लागि बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत निर्माणको पहिलो वर्ष ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्ववासी समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्तीय प्रबन्ध गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

‘महानगर अस्पताल निर्माणको वहुवर्षीय योजना अन्तर्गत अस्पताल निर्माणको पहिलो वर्षका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । टोलटोलमा योगाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ डंगोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपको लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

क्यान्सरजस्ता घातक रोगहरुको निदानको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनार्थ २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।’

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि कानुनी तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य प्रारम्भ गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका
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