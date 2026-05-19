सरकारको मुख्य दायित्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : गृहमन्त्री गुरुङ

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- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले “सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ” भनी बताएका छन् ।
- गुरुङले प्रहरीका केन्द्रीय र प्रदेश प्रमुखलाई मातहतका कर्मचारीको निगरानी गर्न र कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार दिन निर्देशन दिएका छन् ।
- गृहमन्त्री गुरुङले अर्को वर्ष दुवै प्रहरीतर्फ ७९ वटा भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिएका छन् ।
४ असार, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकाले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएका छन् ।
आफ्ना मन्त्रालयका विनियोजित शिर्षकमाथिका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले अहिलेको सरकारको मुख्य दायित्व नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने रहेको जिकिर गरे ।
‘सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने यो सरकारको मुख्य दायित्व भएकाले प्रहरीका केन्द्रीय र प्रदेशका प्रमुखलाई मातहतका कर्मचारीको निगरानी गर्न र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कार वा दण्ड दिने नीतिलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको छु,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने ।
साथै, उनले इन्टिमेन्टेशन एन्ड फलोअप आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको जिकिर गरे ।
‘अर्को वर्षमा दुवै प्रहरीतर्फ ७९ वटा भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराउँछु । इन्टिमेन्टेशन एन्ड फलोअप मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । कुनै सम्झौता नहुने व्यहोरा सदनलाई निवेदन गर्न चाहन्छु,’ गुरुङले भने ।
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