निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्रीले भने– गुपचुपमै काम भइरहेको छ

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- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभएको छ ।
- गृह मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
- निर्मला पन्तको हत्यापछि सो घटनामा राजनीति गर्नेहरूका विषयमा पनि काम अघि बढाइएको दाबी गृहमन्त्रीले गर्नुभयो ।
४ असार, काठमाडौं । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणको पनि अनुसन्धान भइरहेको गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफको क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले उक्त कुरा बताएका हुन् । सांसदले बालिका पन्तको बलात्कार हत्याको अनुसन्धानबारे प्रश्न सोधेका थिए ।
यसबारे जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, ‘तपाईंहरूले निर्मला पन्तको कुरा उठाउनु भएको छ । कतिपय काम गुपचुप गर्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ । यो विषयमा हामी एकदम संवेदनशील छौं । हामीले सिरियस्ली हेरेका छौं । हाम्रा छोरी चेलीलाई हत्या गरे । त्यसपछि त्यो घटनामा क–कसले राजनीति गरे । त्यस विषयमा पनि हामीले काम अघि बढाएका छौं ।’
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