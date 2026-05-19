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प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफ अर्थमन्त्रीले दिन लागेपछि संसद्‍मा नियमापत्ति

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १८:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने बजेटसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिन लागेपछि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले संसद्‍मा नियमापत्ति जनाएका छन् ।
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको भन्दै नियमापत्ति अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिएका छन् ।

४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिनुपर्ने जवाफ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिन लागेपछि संसद्‍मा नियमापत्ति भएको छ ।

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिन लागेपछि नियमापत्ति भएको हो ।

रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेनले नै सम्हालिरहेका छन् । यस मन्त्रालयको बजेटउपरका प्रश्नको जवाफ पनि डा. वाग्लेले नै दिने गरी अख्तियारी पाएका छन् ।

यस्तो अभ्यास नरहेको भनेर एमाले सांसद बरालले नियमापत्ति गरे । तर त्यसलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मान्यता दिएनन् ।

सभामुख अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र रक्षा मन्त्रालयसहितको पत्र प्राप्त भएको हुनाले पत्र प्राप्त भइसकेपछाडि मन्त्रीलाई जवाफ दिनलाई जिम्मेवारी दिएर पठाइसकेपछाडि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने हाम्रो प्रचलनमै भएको विषयवस्तु भएको हुनाले माननीय सदस्यको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

यत्ति भनेर सभामुखले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जवाफमा अगाडि बढ्न आग्रह गरे । त्यसअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिएका छन ।

संसद्‍मा नियमापत्ति
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