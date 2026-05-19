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वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १२:२०

५ असार, काठमाडौं । वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान प्राप्त गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान समारोहमा श्रेष्ठले यो सम्मान पाएका हुन् ।

 श्रेष्ठलाई ३ लाख ७५ हज़ार नगद सहितको रातो थैली प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् ।

 

मदन कृष्ण श्रेष्ठ
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