न्युडायमन्डको दुवै टोली सेमिफाइनलमा

८ असार, काठमाडौं । न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब र न्यु डायमन्ड एकेडेमी मदन भण्डारी कप यु–१९ विद्यालयस्तरीय बागमती प्रदेश छात्रा भलिबल प्रतियोगितामा सोमबार सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
सोमबार दुवैले २–२ खेलेकोमा दुवैमा जित निकाल्दै सेमिफाइनलमा पुगेका हुन् । न्यु डायमन्ड समूह ए तथा न्यु डायमन्ड एकेडेमी समूह बी को विजेता बनेको हो ।
मनमैजुस्थित एन्जल्स स्पोर्ट्स एकेडेमीमा भएको खेलमा न्यु डायमन्डले अमर ज्योति, नुवाकोटलाई २५–९, २५–११, २५–५ तथा सरस्वती स्कुल, सिन्धुपाल्चोकलाई २५–५, २५–६, २५–४ को सेटमा पराजित गरे ।
मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगितामा न्यु डायमन्ड एकेडेमीले सूर्य विनायक, भक्तपुरलाई २५–१३, २५–४, २५–६ तथा गणेश हिमाललाई २५–९, २५–२२, २५–१४ ले हरायो ।
अन्य खेलमा गणेश हिमालले एलिक्सर एकेडेमीलाई २५–२१, २५–२१, २५–१६, सरस्वतीले एन्जल्स स्पोर्ट्स एकेडेमीलाई २१–२५, २५–१३, २५–१६, २५–१७ तथा अमर ज्योतिले एन्जल्सलाई २५–६, २५–२२, २५–१० ले पराजित गरेको छ ।
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