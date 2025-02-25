लस एन्जलसको चेन्जिङ रुममा भेटियो इरानी फुटबल टोलीको धन्यवाद नोट

इरानले आइतबार सोफाइ स्टेडियमको चेन्जिङ रुममा एउटा सन्देश छोडेको छ। इरानले वर्ल्ड कपको समयमा आतिथ्यता प्रदान गरेकोमा लस एन्जलसलाई धन्यवाद दिएको छ। बेल्जियमसँग गोलरहित बराबरी खेलेपछि इरानको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमै छ। टोलीले आफूहरू प्रतिष्ठाका साथ फर्किरहेको बताएको छ।
लस एन्जलसले अहिलेसम्म इरानका समूह ‘जी’ का दुवै म्याचहरू आयोजना गरेको छ। टोली म्याचहरूको बीचमा मेक्सिकोको टिजुआनास्थित आफ्नो क्याम्पमा फर्किने गरेको थियो। अमेरिका बस्ने कुरामा लागेका प्रतिबन्धहरूका कारण इरानले यो टूर्नामेंट टिजुआनामै बसेर बिताएको छ। उनीहरू म्याचका लागि मात्र अमेरिका आउने-जाने गर्छन्।
इरानका केही टोली कर्मचारी र अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले टोलीको यात्रा व्यवस्थाको समीक्षा भइरहने बताएका छन्। केही प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउने विषयमा छलफलहरू पनि जारी छन्।
इरानको फुटबल फेडरेशनले एउटा हस्तलिखित नोट सार्वजनिक गरेको छ। हजारौँ वर्ष पुरानो प्राचीन फारसदेखि आजको सभ्य इरानसम्म इरानको भावना जीवित र अडिग रहेको नोटमा लेखिएको छ।
नोटमा लस एन्जलसलाई आतिथ्यताका लागि धन्यवाद दिइएको छ। आफूहरू गर्वका साथ लस एन्जलस आएको र सम्मानका साथ प्रतिस्पर्धा गरेको नोटमा उल्लेख छ। टोलीले प्रतिष्ठाका साथ फर्किएको बताएको छ।
नोटमा दुई म्याचको अवधिमा टोलीका लागि मन, आवाज र आत्मा दिने इरानी समर्थकहरूलाई पनि धन्यवाद दिइएको छ। नोटको अन्त्यमा सबै राष्ट्रहरूबीच शान्ति, सम्मान र मित्रताको कामना गरिएको छ। इरानका कोच आमिर घलेनोईले टोलीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धको पटक–पटक आलोचना गरेका छन्। आफ्नो टोलीले अन्य कुनै पनि टोलीले भोग्नु नपरेको चुनौतीहरूको सामना गरेको उनले बताएका छन्।
इरानले सोफाइ स्टेडियममा भएको आफ्नो पहिलो म्याचमा न्युजिल्यान्डसँग २–२ गोलको बराबरी खेलेको थियो। इरानले आफ्नो अन्तिम समूह म्याच सिएटलमा इजिप्टविरुद्ध खेल्नेछ।
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