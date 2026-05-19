सिन्धुपाल्चोकबाट अढाई करोड बढी मूल्यको भेपसहित एक जना पक्राउ

८ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले करिब दुई करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरका अवैध भेप (विद्युतीय चुरोट) सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) काजीकुमार आचार्यले बरामद भएको भेप ७ हजार ७०० थान छ । उनका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा आइतबार बिहान साढे ४ बजे बाह्रबिसे नगरपालिका–३ खाग्दल क्षेत्रबाट उक्त भेप बरामद भएको हो ।
तातोपानीबाट बाह्रबिसेतर्फ आउँदै गरेको बोलेरो गाडीमा लुकाइछिपाइ भन्सार छली गरी ल्याइँदै गरेको अवस्थामा उक्त भेप फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उक्त भेपसँगै जुगल गाउँपालिका–४ का ३६ वर्षीय राजकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेको एसपी आचार्यले जानकारी दिए । उनीसँग भेप ओसारपसारमा प्रयोग भएको प्रदेश ३–०१–०२४ च १२११ नम्बरको बोलेरो गाडीसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यसअघि जेठ १ गते राति भोटेकोशी गाउँपालिका–३ गंजेखोलाबाट ९ वटा बोराले छोपेर लुकाएर ल्याइएको ५६ लाख ७० हजार बराबरको एक हजार ६२० थान भेपसहित सात जना पक्राउ परेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4