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विश्विद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो समस्या खडा गर्‍यो : सांसद रिजाल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १६:४५

९ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले सरकारले ल्याएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकका शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो समस्या खडा गरेको बताएका छन् ।

उनले विश्वविद्यालयहरूको पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गरी त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गराउनका लागि पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

‘अब बजेट बनाउने बेला र नीति तथा कार्यक्रम नै बनाउने बेलामा विश्वविद्यालय सम्बन्धि पनि अध्यादेश आएको हुनाले त्यसलाई पनि यसले असर पारेको छ । तर अव अहिले सचिवज्यूले भनेअनुसार दु्रत गतिमा नै त्यो नियुक्ति प्रक्रियामा छौँ भन्नुभएको छ । हामीले त्यसैलाई मानेर चित्त बुझाउनुको विकल्प तत्कालका लागि अरु केही पनि छैन,’ उनले भने ।

सांसद रिजालले सरकारले ठिक ढंगले काम गरोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको पनि उल्लेख गरे ।

‘हाम्रो चिन्ता विश्वविद्यालय ठिकठाक ढंगले अघि बढोस् । हामी जसरी चलाउँछौँ विश्व विद्यालय, विद्यार्थीहरू बाध्य मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयले थप समस्या नआओस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो,’ उनले भने ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
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