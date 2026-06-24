कोलम्बिया भर्सेस कंगो : पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी

१० असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत कोलम्बिया र डिआर कंगोबीचको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ ।
समूह के अन्तर्गत मेक्सिकोको ग्वाडालाहारा स्टेडियममा भइरहेको खेलको पहिलो हाफमा कोलम्बियाले दबाब बनाएपनि गोल गर्न सकेन ।
पहिलो हाफमा कोलम्बियाले ६६ प्रतिशत बल पवसेसन राखेको थियो । यस्तै कूल १० सट प्रहार गर्दा ६ सट अन टार्गेटमा भएपनि गोल हुन सकेन । कंगोका गोलकिपर लियोनल एमपासीले ६ बचाउ गरे ।
कंगोका गोलकिपरले केही उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए । कंगोले हानेको २ मात्र सट टार्गेटमा रहन सकेन ।
प्रतिक्रिया 4