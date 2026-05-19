परराष्ट्रले जेठ महिनामा गरेको कामको ४९ बुँदे सूची सार्वजनिक

९ असार, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत जेठ महिनामा गरेको कामको ४९ बुँदे सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेको भारत र चीन भ्रमणको विषय लगायतका विषय समावेश छ ।
भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशकंरको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले २०८३ साल जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसक्रममा विकास सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धबारे द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेश मन्त्रीको निमन्त्रणामा २०८३ जेठ ३१ देखि असार ३ गतेसम्म चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।
नेपालमै भएका गतिविधिहरू पनि समेटिएको छ ।
२०८३ जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपियन युनियन र काठमाडौंस्थित यूरोपेली र अन्य मुलुकका राजदूत /नियोग प्रमुखहरूले संयुक्त शिष्टाचार भेट गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमका लागि तयारी, समन्वय र सहजीकरण परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको थियो ।
संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिद्धारा आयोजित परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्तरक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिव सहभागी भएका थिए । त्यसक्रममा मन्त्रालयका प्राथमिकता, चालू कार्यक्रम, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिक गतिविधि तथा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विषयहरूमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
यसबाहेक भारत र नेपालबीच सञ्चालनमा रहेका सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको प्रगति समीक्षा तथा रेल क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा भएक काम पनि समावेश छ ।
काठमाडौंमा एचयवभअत क्तबचष्लन ऋयmmष्ततभभ ९एक्ऋ० को दशौं र व्यष्लत ध्यचपष्लन न्चयगउ ९व्ध्न्० को आठौँ बैठक जेठ २८ र २९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । त्यस अवसरमा भारत–नेपाल सीमापार रेल सम्पर्क परियोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, निर्माण प्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो ।
यस्तै प्राप्त निवेदनबमोजिम १९ थान गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र जारी गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको मासिक प्रतिवेदनमा समावेश छ ।
कन्सुलर सेवा विभागबाट ७५ हजार ४५३ थान कागजात प्रमाणीकरण गरिएको छ ।
कन्सुलर सेवा विभागबाट १२२ जना नेपाली नागरिकहरूको उद्धार तथा क्षतिपूर्तिका लागि र विदेशमा मृत्यु भएका २२ जना नेपालीहरूको शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली नियोगहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरण गरिएको विवरण छ ।
मन्त्रालयका अनुसार जेठ महिनामा राहदानी विभाग, नियोगहरू तथा जिल्ला/ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट गरी कुल १ लाख १ हजार ३३० थान राहदानी जारी गरिएको छ ।
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