क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि कांग्रेसले ७७ जिल्लामा खटायो प्रतिनिधि (सूचीसहित)

१० असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सदस्यता नयाँ वितरणका लागि ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ ।
सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार १५औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि सबै जिल्लामा केन्द्रबाट प्रतिनिधि खटाइएको हो ।
जिल्लामा खटाइएका प्रतिनिधिहरुलाई सदस्यता वितरण कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने जिम्मा दिइएको छ ।
नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियामा विशेषगरी ३५ वर्षमुनिका युवाहरूको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकिएको हो ।
तोकिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई असार २० गतेसम्म सम्बन्धित जिल्लामा उपस्थित भई समन्वय, सहजीकरण तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
|क्र.स.
|खटिएको जिल्ला
|प्रदेश
|नाम
|कैफियत
|१
|अछाम
|सुदूरपश्चिम
|जगत प्रसाद जोशी
|के.स
|२
|बझाङ
|सुदूरपश्चिम
|बिजय बहादुर स्वार
|के.स
|३
|बाजुरा
|सुदूरपश्चिम
|गणेशराज भट्ट
|दार्चुला
|४
|डोटी
|सुदूरपश्चिम
|हिम बहादुर रावल
|के.स
|५
|डडेलधुरा
|सुदूरपश्चिम
|सम्झना खत्री
|के.स
|६
|दार्चुला
|सुदूरपश्चिम
|सन्तोषी साउँद ऐरी
|के.स
|७
|बैतडी
|सुदूरपश्चिम
|शुसीला मिश्र भट्ट
|के.स
|८
|कञ्चनपुर
|सुदूरपश्चिम
|दिलेन्द्र प्रसाद बडू
|के.स
|९
|कैलाली
|सुदूरपश्चिम
|मधु आचार्य
|के.स
|१०
|हुम्ला
|कर्णाली
|सूर्यबहादुर वि.क.
|के.स
|११
|जुम्ला
|कर्णाली
|तपेन खडका
|अछाम
|१२
|मुगु
|कर्णाली
|युबराज पाण्डे
|स्याङ्जा
|१३
|कालिकोट
|कर्णाली
|कमलराज रेग्मी
|के.स
|१४
|डोल्पा
|कर्णाली
|बलदेव तिमिल्सिना
|सिन्धुपाल्चोक
|१५
|दैलेख
|कर्णाली
|तीर्थजंग शाही
|के.स
|१६
|सुर्खत
|कर्णाली
|लेखनाथ पोख्रेल
|अर्घाखाँची
|१७
|सल्यान
|कर्णाली
|केशवराज आचार्य
|के.स
|१८
|रुकुम पश्चिम
|कर्णाली
|नारायण कोइराला
|सुर्खेत
|१९
|जाजरकोट
|कर्णाली
|छाया सुनार
|के.स
|२०
|रुकुम
|लुम्बिनि
|भिम श्रीष
|के.स
|२१
|रोल्पा
|लुम्बिनि
|किरण किशोर घिमिरे
|दाङ
|२२
|प्युठान
|लुम्बिनि
|टेकराज पौडेल
|के.स
|२३
|दाङ
|लुम्बिनि
|राधेश्याम पाठक
|के.स
|२४
|बाके
|लुम्बिनि
|महेन्द्र शर्मा
|वर्दिया
|२५
|बर्दिया
|लुम्बिनि
|सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी
|के.स
|२६
|अर्घाखाची
|लुम्बिनि
|राजेन्द्रगोपाल सिंह
|के.स
|२७
|गुल्मी
|लुम्बिनि
|हरि आचार्य
|बाग्लुङ
|२८
|पाल्पा
|लुम्बिनि
|मुना भुसाल
|के.स
|२९
|रुपन्देही
|लुम्बिनि
|नारायण प्रसाद भट्टराई
|के.स
|३०
|कपिलबस्तु
|लुम्बिनि
|प्रदीपराज शर्मा
|के.स
|३१
|पराशी
|लुम्बिनि
|केशव प्रसाद निरौला
|मोरङ
|३२
|गोरखा
|गण्डकी
|तिलक रानाभाट
|के.स
|३३
|लमजुङ
|गण्डकी
|कृष्ण बहादुर के.सी.
|के.स
|३४
|तनहु
|गण्डकी
|कुशुमदेवी थापा मगर
|के.स
|३५
|मनाङ
|गण्डकी
|मन कुमारी गुरुङ
|के.स
|३६
|मुस्ताङ
|गण्डकी
|जगदिश उपाध्याय
|के.स
|३७
|म्याग्दी
|गण्डकी
|छन्दबहादुर पहराई
|के.स
|३८
|बाग्लुङ
|गण्डकी
|जित नारायण श्रेष्ठ
|के.स
|३९
|पर्बत
|गण्डकी
|रेसम बहादुर बानिया
|के.स
|४०
|कास्की
|गण्डकी
|विष्णुदेवी पाण्डे
|के.स
|४१
|स्याङजा
|गण्डकी
|दिपक भट्टराई
|तनहुँ
|४२
|नवलपुर
|गण्डकी
|डा. गोपाल दहित
|के.स
|४३
|दोलखा
|बाग्मती
|ओम घर्ती मगर
|नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ
|४४
|रामेछाप
|बाग्मती
|सिता मिजार
|के.स
|४५
|सिन्धुली
|बाग्मती
|डा. मुकेश काफ्ले
|सर्लाही
|४६
|काभ्रे
|बाग्मती
|शिब सुनार
|के.स
|४७
|सिन्धुपाल्चोक
|बाग्मती
|इच्छृ राना
|अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ
|४८
|काठमान्डौं
|बाग्मती
|उदय शमसेर राणा
|सह-महामन्त्री
|४९
|ललितपुर
|बाग्मती
|मनोजमणि आचार्य
|रोल्पा
|५०
|भक्तपुर
|बाग्मती
|राजेन्द्रकुमार के.सी.
|के.स
|५१
|रसुवा
|बाग्मती
|ईश्वर अधिकारी
|धादिङ
|५२
|नुवाकोट
|बाग्मती
|वंशलाल तामाङ
|सिन्धुपाल्चोक
|५३
|धादिङ
|बाग्मती
|सुशील भट्ट
|काठमाडौं
|५४
|चितवन
|बाग्मती
|डा. केदार नरसिंह के.सी
|के.स
|५५
|मकवनपुर
|बाग्मती
|बद्रीप्रसाद अर्याल
|धादिङ
|५६
|सप्तरी
|मधेश
|रामपल्टन साह
|के.स
|५७
|सिरहा
|मधेश
|रामकुमार यादव
|सप्तरी
|५८
|धनुषा
|मधेश
|सुबास कुमार पोख्रेल
|के.स
|५९
|महोत्तरी
|मधेश
|शम्भुलाल श्रेष्ठ
|के.स
|६०
|सर्लाही
|मधेश
|अनिलकुमार झा
|के.स
|६१
|रौतहट
|मधेश
|प्रमोदहरि गुरागाई
|के.स
|६२
|बारा
|मधेश
|मथुरा प्रसाद घिमिरे
|के.स
|६३
|पर्शा
|मधेश
|उज्वल प्रसाद बराल
|के.स
|६४
|ताप्लेजङ
|कोशी
|हिमालय कर्माचार्य
|के.स
|६५
|पाचथर
|कोशी
|उमा शिवाकोटी
|के.स
|६६
|ईलाम
|कोशी
|यदु विष्ट
|मोरङ
|६७
|झापा
|कोशी
|राजीव कोइराला
|के.स
|६८
|मोरङ
|कोशी
|सुधीरकुमार शिवाकोटी
|के.स
|६९
|सुनसरी
|कोशी
|कुमार लुइटेल
|ओखलढुंगा
|७०
|धनकुटा
|कोशी
|नगेन्द्र कुमाल
|के.स
|७१
|उदयपुर
|कोशी
|दिनेश कुमार यादब
|के.स
|७२
|भोजपुर
|कोशी
|दिपन कुमार श्रेष्ठ
|के.स
|७३
|तेह्रथुम
|कोशी
|मेदिनीप्रसाद सिटौला
|झापा
|७४
|संखुवासभा
|कोशी
|रूद्र कन्दङ्वा
|तेह्रथुम
|७५
|सोलुखुम्बु
|कोशी
|लक्ष्मि परियार
|के.स
|७६
|खोटाङ
|कोशी
|दिपक अधिकारी
|सर्लाही
|७७
|ओखलढुङ्गा
|कोशी
|आङ्गेलु शेर्पा
|के.स
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