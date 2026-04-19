१० असार, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा १४.४५ अंक घटेको छ । सो अंकको कमीपछि नेप्से २६६० अंकमा कायम भएको छ । नेप्सेको यो अंक ४ महिनाकै न्यून हो । अघिल्लो दिन पनि नेप्से परिसूचक २६.१६ अंक घटेको थियो ।
आजको अंक फागुन १४ यताकै न्यून हो । फागुन १४ गते नेप्से २६५४ अंकमा थियो । आज बजार परिसूचक दिनभरजसो रातो रह्यो । दिउँसो १ बजे नेप्से आजको न्यूनतम अंक २६३४ अंकसम्म झरेको थियो ।
कारोबार रकम केही बढेको छ । अघिल्लो दिन ४ अर्ब ३६ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ४१ करोडको भयो । ६२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २०२ को घट्यो भने १० को स्थिर रह्यो । फाइनान्स र व्यापार बाहेक सबै समूहका सूचक घटे । फाइनान्स ०.१९ तथा व्यापार ०.८१ प्रतिशत बढे ।
बैंकिङ ०.४८, विकास बैंक ०.५७, होटल तथा पर्यटन ०.६२, जलविद्युत् ०.६२, लगानी ०.३२, जीवन बीमा ०.४६, उत्पादन तथा प्रशोधन १.१०, माइक्रोफाइनान्स ०.३८, निर्जीवन बीमा ०.६४ र अन्य १.०२ प्रतिशत घटे ।
हालै सूचीकृत भएका दुई नयाँ कम्पनीको मूल्य १५ प्रतिशत बढेको छ । टक्सार पिखुवाखोला र याम्बलिङ हाइड्रोपावरको मूल्य १५ प्रतिशत बढेको हो । यो वृद्धिपछि दुवै कम्पनीको मूल्य ४५६.२० रुपैयाँ पुगेको छ ।
भुजुङ हाइड्रोपावरको मूल्य १४.६९ प्रतिशत, सीवाईसी लघुवित्तको ९.९०, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको ५.८९ प्रतिशत मूल्य बढ्यो । सोपान फर्मास्युटिकल्सको ५.०५ तथा भगवती हाइड्रोपावरको ३.६६ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।
आज धेरै कारोबार भएकामा कम्पनीमा आँखुखोला जलविद्युत्, सोपान फर्मास्युटिकल्स, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, सप्तकोशी विकास बैंक र साहस ऊर्जा छन् ।
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