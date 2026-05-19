+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

१ हजार गुणा बढी संवेदनशील नयाँ सुपरकन्डक्टिङ एक्सरे डिटेक्टर सञ्चालनमा

यस उपकरणका जिम्मेवार वैज्ञानिक रेजिस डेकरका अनुसार यसले मोलिक्युलर केमेस्ट्री, मोलिक्युलर बायोलोजी र क्वान्टम गुणहरूको अनुसन्धानमा नयाँ अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नेछ। यसले डाटा सङ्कलनको समयलाई पनि निकै कम गराउने छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते १९:०४

१० असार, काठमाडौं । युरोपको बीईएसएसवाई २ सिनक्रोट्रोन फ्यासिलिटीमा एउटा अत्याधुनिक सुपरकन्डक्टिङ एक्सरे स्पेक्ट्रोमिटर सञ्चालनमा आएको छ। ट्रान्जिसन एज सेन्सर प्रविधिमा आधारित यो युरोपको पहिलो प्रणाली हो जसले फोटोन पत्ता लगाउने क्षमतालाई पारम्परिक उपकरणको तुलनामा १०० देखि १ हजार गुणासम्म बढाएको छ।

यस ठूलो प्रविधिको विकासले वैज्ञानिकहरूलाई परमाणु जत्तिकै पातलो पदार्थ, नानोसंरचना र अत्यधिक पातलो नमूनाहरूको तीव्र गति र संवेदनशीलताका साथ अध्ययन गर्न नयाँ बाटो खोलेको छ।

जर्मनी र अमेरिकाका विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूको सहकार्यमा विकसित यो उपकरण युरोपको सिनक्रोट्रोन फ्यासिलिटीमा सञ्चालन हुने एक मात्र टीईएस स्पेक्ट्रोमिटर हो। यस नयाँ प्रणालीको उच्च संवेदनशीलताले गर्दा पहिले असम्भव मानिएका प्रयोगहरू अब सहज हुने भएका छन्।

यस उपकरणका जिम्मेवार वैज्ञानिक रेजिस डेकरका अनुसार यसले मोलिक्युलर केमेस्ट्री, मोलिक्युलर बायोलोजी र क्वान्टम गुणहरूको अनुसन्धानमा नयाँ अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नेछ। यसले डाटा सङ्कलनको समयलाई पनि निकै कम गराउने छ ।

जसका कारण पहिले घण्टौँ लाग्ने प्रयोगहरू अब केही मिनेटमै सम्पन्न हुन सक्नेछन्।

यस स्पेक्ट्रोमिटरको मुख्य केन्द्रमा २४८ वटा सेन्सरहरू रहेका छन्। यी सेन्सरहरूलाई काम गर्नका लागि २५ मिली केल्भिन (माइनस २३७ डिग्री सेल्सियस भन्दा तल) को तापक्रम आवश्यक पर्दछ, जुन क्वान्टम कम्प्युटरमा प्रयोग हुने रेफ्रिजरेटर प्रणाली जस्तै प्रविधिबाट प्राप्त गरिन्छ।

जब एक्सरे नमूनामा ठोक्किन्छ, त्यसबाट निस्कने फोटोनले सेन्सरको तापक्रममा हल्का परिवर्तन ल्याउँछ। सो तापक्रमको वृद्धिले सेन्सरको विद्युतीय प्रतिरोध (रजिस्टेन्स) बढाउँछ र सोही परिवर्तनलाई ‘स्क्विड्स’ सर्किट मार्फत मापन गरिन्छ।

खगोल भौतिकशास्त्र (एस्ट्रोफिजिक्स) मा अत्यन्त कमजोर फोटोन संकेतहरू पत्ता लगाउन सुरुमा यो टीईएस प्रविधिको विकास गरिएको थियो।

बीईएसएसवाई २ मा यो प्रणाली जडान हुनुअघि विश्वभरका एक्सरे फ्यासिलिटीहरूमा मात्र पाँचवटा यस्ता स्पेक्ट्रोमिटरहरू सञ्चालनमा थिए, जसमा चारवटा अमेरिकामा र एउटा जापानमा रहेका छन्।

अहिले यो प्रणाली युरोपमै पहिलो पटक जडान भएपछि अनुसन्धान टोलीले वैज्ञानिक समुदायबाट नयाँ अनुसन्धान प्रस्तावहरू आह्वान गर्न सुरु गरिसकेको छ।

सुपरकन्डक्टिङ एक्सरे स्पेक्ट्रोमिटर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समितिको तयारी : सुरक्षा निकायबारे मध्यमार्गी निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समितिको तयारी : सुरक्षा निकायबारे मध्यमार्गी निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने
अमेरिकाको प्यासिफिक कमाण्डले आफ्नो नाममा ‘इन्डो’ शब्द हटाउनुको अर्थ के ?

अमेरिकाको प्यासिफिक कमाण्डले आफ्नो नाममा ‘इन्डो’ शब्द हटाउनुको अर्थ के ?
चिकित्सकको उपाधि नलिई बिरामी जाँच्ने व्यक्ति पक्राउ

चिकित्सकको उपाधि नलिई बिरामी जाँच्ने व्यक्ति पक्राउ
रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन : मतदानको समय फेरि सर्‍यो

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन : मतदानको समय फेरि सर्‍यो
बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री पर्खिइरहेको ‘ल्यारी’ बिरालो

बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री पर्खिइरहेको ‘ल्यारी’ बिरालो
सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलाको चरित्र हत्या गर्ने युवक पक्राउ

सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलाको चरित्र हत्या गर्ने युवक पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित