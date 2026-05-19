खुद्रा र होलसेल माइक्रोफाइनान्स मर्जरपछि थोकको काम गर्न पाउने

१० असार, काठमाडौं । थोक (होलसेल) र खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर भएमा ५ वर्षसम्म थोककै काम गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै त्यस्ता संस्थालाई ५ वर्षको अवधि थप गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै थोकको कारोबार गर्ने संस्था खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग मर्जर भएको खण्डमा खुद्राको काम गर्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो ।
थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यसअघि खुद्रा कारोबार मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
केन्द्रीय बैंकले त्यसमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले ५ वर्षसम्म थोक कर्जाको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
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