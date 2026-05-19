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रास्वपा महाधिवेशन : पाँचौं दिनमा मध्यरातबाट मतदान सुरु

असार ७ गतेबाट सुरु भएको महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अहिले ११ लागेपछि मतदान सुरु भएको हो । अहिले १२ बजेपछि मात्रै मतदान सुरु भएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते ०:१०

११ असार, भरतपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशन अन्तर्गत पाँचौं दिन सुरु भएपछि बल्ल मतदान सुरु भएको छ ।

असार ७ गतेबाट सुरु भएको महाधिवेशन अहिले ११ गतेको सुरु भएपछि मतदान सुरु भएको हो । अहिले १२ बजेपछि मात्रै मतदान सुरु भएको हो ।

यसअघि राति साढे ११ बजे मात्रै उम्मेदवारको नामावली सकिएको थियो । त्यसपछि लामो प्रतीक्षामा रहेका मतदाता भोट हाल्न लाइनमा लाग्न थालेका थिए ।

कतिपय प्रतिनिधि भने भोट नै नहालेर महाधिवेशन स्थलबाट हिँडिसकेका छन् । मतदान बिहान १० बजेसम्म जारी राख्ने भनिएको छ ।

यसअघि महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चल्ने भनिएको थियो ।

रास्वपा महाधिवेशन
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