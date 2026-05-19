भोटिङ मेसिनमा तोकिएको स्थानप्रति उम्मेदवारको असन्तुष्टि

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यका लागि अहिले मतदान जारी छ । लामो रस्साकस्सीपछि मध्यरातको १२ बजेपछि मात्रै मतदान सुरु भएको हो ।
रास्वपाले विद्युतीय भोटिङ मेसिन(ईभीएम)को प्रयोग गरेर मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गरेको छ ।
यस्तोमा ईभीएममा उम्मेदवारको नाम स्थान तोकिएको प्रक्रियाबारे भने उम्मेदवारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यस्तो असन्तुष्टि जनाउनेमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गणेश कार्की पनि एक छन् । उनले फेसबुमार्फत नै आफ्ना प्रश्न राखेका छन् ।
‘खुला तर्फको १३३ नम्बरमा मेरो नाम रहेछ,’ कार्कीले लेखेका छन्, ‘प्रारम्भिक सूचीमा म भन्दा तल दर्ता भएकाहरूको नाम मेरो भन्दा माथि कसरी भयो ? मेरो भन्दा पहिले दर्ता गरेकाहरू म भन्दा तल कसरी पुगे ? के आधारमा भोटिङ मेसिनमा नाम स्थान तोकियो ?’
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