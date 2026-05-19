बल्ल उम्मेदवारको नामावली फाइनल, आधा घण्टाभित्र मतदान सुरु हुने

१० असार, भरतपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनको चौथो दिनको मध्यरात आएर बल्ल मतदान हुने निश्चित भएको छ ।
अहिले राति साढे ११ बजे मात्रै उम्मेदवारको नामावली सकिएको छ । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार अब विद्युतीय भोटिङ मेसिन राम–लक्ष्मणले उम्मेदवारको नाम इन्ट्री गर्न सुरु गरेका छन् । मेसिनमा उम्मेदवारको नाम प्रविष्ट भएसँगै मतदान सुरु हुने छ ।
अहिले मतदान स्थलमा मतदान गर्न मतदाता पनि लाइन लाग्न सुरु गरेका छन् ।
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