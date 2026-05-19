+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आफूले चाहेर पनि आफ्नो नेता चुन्न गाह्रो पर्‍यो : आशिका तामाङ

‘भोटिङको सिस्टम जुन राख्नु भएको छ– महिला, समावेशी अथवा खुला–महिला भनेर जुन भनिएको छ, त्यो अनुसारको छैन त्यहाँ,’ तामाङले भनिन्, ‘मन लागोस् कि नलागोस् ६४ जनालाई तपाईंले हाल्नै पर्ने । त्यो नहालीकन नेक्स्टमा जानै नपाइने ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते ९:३४

११ असार, चितवन । रास्वपा सांसद आशिका तामाङले आफूले चाहेर पनि आफ्नो नेता चुन्न गाह्रो परेको बताएकी छन् । महाधिवेशनको मतदानस्थलमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमार्फत् मतदान गरेपछि उनले नचिनेका/नजानेकालाई पनि मतदान गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

मेसिनमा भोट संकेत नगरी अर्को स्टेपमा जानै नपाइने सिस्टम रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘आफूले चाहेर पनि आफ्नो नेतालाई चुन्नलाई चाहिँ अलिकता गाह्रो भयो ।’ नचिनेका/नजानेकालाई भोट हाल्दिनँ भन्न नपाइने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘भोटिङको सिस्टम जुन राख्नु भएको छ– महिला, समावेशी अथवा खुला–महिला भनेर जुन भनिएको छ, त्यो अनुसारको छैन त्यहाँ,’ तामाङले भनिन्, ‘मन लागोस् कि नलागोस् ६४ जनालाई तपाईंले हाल्नै पर्ने । त्यो नहालीकन नेक्स्टमा जानै नपाइने ।’

उनले आफ्नै नाम खोज्न पाँच मिनेट जति समय लागेको पनि बताइन् ।

अछामका एकेन्द्रप्रसाद देवकोटाले पनि नचिनेकालाई जथाभावी भोट हालेर आएको बताए । ‘६४ जना खुल्लाबाट छ । ६४ जनामा हामी सबैलाई चिन्दैनौं नि त । चिनेजतिको राम्रा राम्रा सम्भावित व्यक्तिहरु जो छन्, तिनीहरुलाई भोट हालियो । नचिनेकोलाई घचाघच हालेर आएको हो ।’

आशिका तामाङ रास्वपा प्रथम महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपाल–भारत सीमामा पर्खाल वा काँडेतार लगाइयोस् : आशिका तामाङ

नेपाल–भारत सीमामा पर्खाल वा काँडेतार लगाइयोस् : आशिका तामाङ
पृथ्वी राजमार्गको यात्रामा शौच गर्न गाडीबाट ओर्लिएर झाडीतिर दौडिनुपर्छ : आशिका तामाङ

पृथ्वी राजमार्गको यात्रामा शौच गर्न गाडीबाट ओर्लिएर झाडीतिर दौडिनुपर्छ : आशिका तामाङ
रास्वपाकै सांसदहरूले आशिका तामाङलाई संसद् बैठकबाट बाहिर निकाले

रास्वपाकै सांसदहरूले आशिका तामाङलाई संसद् बैठकबाट बाहिर निकाले
आक्रोशित आशिका तामाङलाई रास्वपाकै सांसदले बाहिर पठाए

आक्रोशित आशिका तामाङलाई रास्वपाकै सांसदले बाहिर पठाए
आशिका र ट्राफिक प्रहरीबीच थापाथलीमा विवाद

आशिका र ट्राफिक प्रहरीबीच थापाथलीमा विवाद
एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसादले बँदेल मार्नुपर्छ भनेपछि रास्वपाकी आशिका तामाङको प्रतिवाद

एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसादले बँदेल मार्नुपर्छ भनेपछि रास्वपाकी आशिका तामाङको प्रतिवाद

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रदेश खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेश खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित