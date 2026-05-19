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रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारीका लागि ४ बजेबाट मतदान, एक जनालाई ५ मिनेटसम्म लाग्ने

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार, एउटा बुथबाट करिब ३१० मत खसेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते १३:०९

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया दिउँसो ४ बजेबाट सुरु गर्नेगरी तयारी अघि बढेको छ ।

नेता मनिष झाले दिएको जानकारी अनुसार, केहीबेर अघि पहिलो चरण अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यहरूको मतदान सकिएको छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार, एउटा बुथबाट करिब ३१० मत खसेको छ । करिब ८० वटा बुथबाट ३१०० मत खसेको जानकारी आयोगबाट आएको उनले बताए ।

‘एउटा स्टेशनको आठ वटा सबस्टेशन गरेर ८० वटा बुथ बनाइएको थियो । औसतमा ३१० जति खसेको छ एउटा स्टेशनबाट । करिब ३१०० जति उहाँहरूले निकाल्नुभएको छ,’ झाले भने ।

जति उपस्थिति र उत्साह देखिएको छ त्यसलाई पार्टीले उत्साहजनक रुपमा लिएको पनि उनले बताए ।

साथै, पदाधिकारीका लागि दोस्रो चरणको तयारी अघि बढाउन सभापति रवि लामिछानेले निर्देशन दिएको उनले बताए । दिउँसो ४ बजेसम्म दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

‘दोस्रो चरणको तयारी अघि बढाएका छौं । ४ बजेतिर हामीले त्यसलाई अघि सार्दैछौं,’ उनले भने ।

खुला उपसभापति, महिला उपसभापति, महामन्त्री, दुई खुला सहमहामन्त्री र दुई महिला सहमहामन्त्रीको मतदान हुने उनले बताए ।

‘एक जनाले ४ देखि ५ मिनेटमा मतदान सकाउन सक्छौं भन्ने निर्वाचन आयोगको कुरा छ । त्यो अनुसार, दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रक्रियाको तयारी थाल्नुस् भनेर निर्देशन दिएर जानुभएको छ,’ झाले जानकारी दिए ।

रास्वपा महाधिवेशन
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