+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतले स्वीकृति नदिँदा बंगलादेश निर्यात गर्ने थप २० मेगावाट बिजुली रोकियो

0Comments
Shares
कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८३ असार १२ गते ११:४८

१२ असार, काठमाडौं । नेपालबाट बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजनामा भारतीय पक्षले प्राविधिक कारण देखाउँदै अनुमति दिन आनाकानी गरेको छ ।

नेपालबाट भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्दै ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात् भइरहेको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच ढाकामा २७ नोभेम्बर २०२५ मा भएको सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी)को बैठकले थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो । सो बैठकले यसका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने समझदारी पनि गरेको थियो ।

भारतको बाटो भएर निर्यात हुने हुनाले त्यसका लागि तीन देशबीच नै सहमति हुनुपर्ने हुन्छ । यसअघि भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ४० मेगावाट विद्युत् भने विनाअवरोध निर्यात भइरहेको बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले बताए । डिसेम्बरमा भएको सहमतिअनुसार थप विद्युत् निर्यातको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

यही वर्षको जुन १५ देखि नेपालबाट बंगलादेश पठाउने भनिएको थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)को अनुमति कुरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । सीईएले प्रसारण लाइन क्षमताको सीमितताका कारण थप विद्युत् निर्यातको अनुमति दिन नसकिने जानकारी गराएको पनि ढकालले बताए ।

भारतीय पक्षले यो विषयलाई सचिवस्तरीय बैठकमै लैजानुपर्ने संकेत गरेको छ ।

भारतको सीईएले भारत–बंगलादेश लिंकमा हाल ३० देखि ४० मेगावाट मात्र ‘स्पेयर क्यापासिटी’ (अतिरिक्त क्षमता) रहेको र थप विद्युत् पठाउन नसकिने जनाएको प्रवक्ता ढकालले बताए । नेपालले तत्काल २० मेगावाट बिजुली बंगलादेश पठाउन चाहे पनि भारतीय पक्षले प्रसारण लाइनलाई ‘नेक–टु–नेक’ (पूर्ण क्षमता) मा चलाउँदा प्राविधिक जोखिम हुन सक्ने तर्क अघि सारेको छ ।

‘इन्डियाको सीईएले प्राविधिक रूपमा लाइनलाई एकदमै एड्जस्टेड र नेक–टु–नेक चलाउन मिल्दैन भन्ने जस्तो कुरा गरेको छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘भारतले करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्छ । ठूलो क्षमताको बिजुली निर्यात भइरहेको अवस्थामा सो लाइनमा २० मेगावाट थप्दा १५–२० मेगावाट मात्र क्षमता बाँकी रहने र यसले प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।’

तर, विद्यमान प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेश निर्यात पूर्णतः असम्भव भने नरहेको ढकालको तर्क छ । केही ‘रिस्क’ लिएर भए पनि विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने भए पनि यसका लागि दुई देशबीचको उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई अगाडि बढाउन नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ समिति (जेएसी) र सह–सचिव स्तरीय कार्य समूह (जेडब्लूसी) को बैठक बस्न अनिवार्य छ । तर, लामो समयदेखि यी बैठकहरू बस्न सकेका छैनन् ।

बैठक बस्न ढिलाइ भएपछि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले व्यक्तिगत तथा छुट्टै पत्राचारमार्फत् भारतलाई सहमतिका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, भारतीय पक्षले यो विषयलाई सचिवस्तरीय बैठकमै लैजानुपर्ने संकेत गरेको छ ।

‘हामीले बैठक नबसेको अवस्थामा छुट्टै पनि पत्र पठाएका थियौँ, तर उनीहरूले प्राविधिक सीमितताकै कुरा गरिरहेका छन्,’ ढकालले भने, ‘सचिवस्तरीय बैठकबाट २० मेगावाटले खासै असर गर्दैन, अघि बढाऔँ भन्ने सकारात्मक निर्णय भयो भने यो समस्या तत्काल सुल्झिन सक्छ ।’

कुटनीतिक तहबाट जेडब्लूसी र जेएससी बैठकका लागि पत्राचार गरिसकेको र भारतीय पक्षको कन्फर्मेसन कुरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव सन्दीप कुमार देवले बताए । आगामी बैठकमा यो विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाएर बंगलादेश विद्युत् निर्यातको ढोका खोल्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

भारतको अवरोधका कारण नेपाली चिया भारत निर्यात हुन सकेको छैन् । विद्युत निर्यातलाई प्राविधिक कारण भनेपनि चियाको अवरोध जस्तै हो कि भन्ने कतिपयको अनुमान छ ।

नेपाल र बंगलादेश दुवै पक्ष विद्युत् व्यापारका लागि तयार भए पनि भारतको ‘ट्रान्समिसन करिडोर’ प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतीय सहमतिको पर्खाइमा यो योजना अन्योलमा परेको हो ।

बंगलादेशमा बिजुली निर्यात
लेखक
कृष्णसिंह धामी

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित