बाग्लुङका हावाहुरी पीडितलाई २० लाख बराबरको राहत

११ असार, गुल्मी । गत ११ जेठमा आएको भीषण हावाहुरीबाट प्रभावित बाग्लुङको बडीगाड गाउँपालिकाका पीडितलाई २० लाख मूल्य बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिएको छ ।
लायन्स क्लब अफ बागलुङले २१५ पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको हो । अन्य पीडितलाई पनि १४ असारमा राहत वितरण गरिने क्लबले जनाएको छ।
हावाहुरी प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, जस्तापाता लगायतका अत्यावश्यक सामग्री वितरण गरिएको हो ।
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