+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बाग्लुङका हावाहुरी पीडितलाई २० लाख बराबरको राहत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते १७:२३

११ असार, गुल्मी । गत ११ जेठमा आएको भीषण हावाहुरीबाट प्रभावित बाग्लुङको बडीगाड गाउँपालिकाका पीडितलाई २० लाख मूल्य बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिएको छ ।

लायन्स क्लब अफ बागलुङले २१५ पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको हो । अन्य पीडितलाई पनि १४ असारमा राहत वितरण गरिने क्लबले जनाएको छ।

हावाहुरी प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, जस्तापाता लगायतका अत्यावश्यक सामग्री वितरण गरिएको हो ।

हावाहुरी पीडित
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा पदाधिकारीको मतदान समय सकियो

रास्वपा पदाधिकारीको मतदान समय सकियो
हरेक वडामा १० युवा र २० महिलालाई नयाँ सदस्यता दिनुपर्छ : डिला संग्रौला

हरेक वडामा १० युवा र २० महिलालाई नयाँ सदस्यता दिनुपर्छ : डिला संग्रौला
पानी नपर्दा सुस्त बन्यो असारे रोपाइँ, करिब १० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपियो

पानी नपर्दा सुस्त बन्यो असारे रोपाइँ, करिब १० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपियो
रास्वपा महाधिवेशनले गुल्जार चितवन : ६ दिनमा ५० करोडको कारोबार

रास्वपा महाधिवेशनले गुल्जार चितवन : ६ दिनमा ५० करोडको कारोबार
‘बाहुबली ३’ बन्न लागेको चर्चाबारे के भन्छन् राणा दग्गुबाती र प्रभास ?

‘बाहुबली ३’ बन्न लागेको चर्चाबारे के भन्छन् राणा दग्गुबाती र प्रभास ?
समूह ‘एच’ मा चारवटै टोलीको नकआउट सम्भावना कायमै, केप भर्डेले रच्ला इतिहास ?

समूह ‘एच’ मा चारवटै टोलीको नकआउट सम्भावना कायमै, केप भर्डेले रच्ला इतिहास ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित