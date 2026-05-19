कञ्चनपुरबाट घुम्न गएका युवक डोटीको होटलमा मृत भेटिए

१३ असार, डोटी । डोटीको एक होटलमा बास बसेका व्यक्ति मृत फेला परेका छन् ।
जोरायल गाउँपालिका-१ गैरास्थित रेनुका होटलमा बास बसेका कन्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१० सुर्खेती टोलका ३५ वर्षीय सरोज थापा शनिबार मृत भेटिएका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार कन्चनपुरबाट घुम्न आएका थापासहितका १३ जनाको टोली शुक्रबार राति करिब साढे ९ बजे होटल पुगेका थिए । उनी राति होटलको कोठा नं.२०४ मा चालक बसन्त बहादुर सिंहसँगै सुतेका थिए ।
बिहान उनी आफ्नै बेडमा उत्तानो अवस्था मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीले जानकारी दिएको छ ।
मृतक थापाको टोली सु.प.प्र.०२००१ ख १३२८ नं.को हाइसमा गैरा पुगेको थियो । घटनाको थप अनुसन्धानको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बिपिनगरबाट प्रहरी निरीक्षकको टोली घटनास्थलतर्फ खटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4