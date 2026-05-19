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कञ्चनपुरबाट घुम्न गएका युवक डोटीको होटलमा मृत भेटिए

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रामहरि ओझा रामहरि ओझा
२०८३ असार १३ गते ९:१५

१३ असार, डोटी । डोटीको एक होटलमा बास बसेका व्यक्ति मृत फेला परेका छन् ।

जोरायल गाउँपालिका-१ गैरास्थित रेनुका होटलमा बास बसेका कन्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१० सुर्खेती टोलका ३५ वर्षीय सरोज थापा शनिबार मृत भेटिएका हुन् ।

प्रहरीका अनुसार कन्चनपुरबाट घुम्न आएका थापासहितका १३ जनाको टोली शुक्रबार राति करिब साढे ९ बजे होटल पुगेका थिए । उनी राति होटलको कोठा नं.२०४ मा चालक बसन्त बहादुर सिंहसँगै सुतेका थिए ।

बिहान उनी आफ्नै बेडमा उत्तानो अवस्था मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीले जानकारी दिएको छ ।

मृतक थापाको टोली सु.प.प्र.०२००१ ख १३२८ नं.को हाइसमा गैरा पुगेको थियो । घटनाको थप अनुसन्धानको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बिपिनगरबाट प्रहरी निरीक्षकको टोली घटनास्थलतर्फ खटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

हत्या
लेखक
रामहरि ओझा

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