भक्तपुरमा छोराले गरे आमाको हत्या

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- भक्तपुरको सूर्यविनायकमा छोरा किरण चौधरीको कुटपिटबाट उनकी ४० वर्षीया आमा मेघिया चौधरीको मृत्यु भएको छ ।
- कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी चौधरीको ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- कुटपिटमा संलग्न २४ वर्षीय छोरा किरणलाई प्रहरी वृत्त जगातीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।
३ असार, काठमाडौं । भक्तपुरमा आफ्नै छोराको कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
उदयपुर कटारी नगरपालिका–५ घर भई हाल भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–९ भातेढिकुर बस्दै आएकी ४० वर्षीया मेघिया चौधरीको आफ्नै छोराको कुटपिटबाट मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार शुक्रबार साँझ करिब ७:४५ बजे मेघियामाथि उनका छोरा २४ वर्षीय किरण चौधरीले कुटपिट गरेका थिए ।
छोराको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी मेघियालाई उपचारका लागि ललितपुरको पाटन अस्पताल लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा राति १ बजे उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनामा संलग्न किरण चौधरीलाई प्रहरी वृत्त जगातीबाट खटिएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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