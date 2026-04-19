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धनगढीमा १० वर्षीय बालकको हत्या : कानको मुन्द्रा लुटिएको आशंका, अनुसन्धान गर्न ४ जना पक्राउ

घटनास्थलको प्रकृति र प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा, बालकको हत्या गरिएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको स्रोतले जनाएको छ । हत्याको कारण भने बालकले कानमा लगाएको सुनको मुन्द्रा हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

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जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८३ असार १३ गते १५:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ का १० वर्षीय तनुज चौधरीको हत्या गरी कालिका सामुदायिक वनमा फालेको अवस्थामा शव फेला परेको छ ।
  • तनुजले कानमा लगाएको सुनको मुन्द्रा लुट्ने उद्देश्यले उनको हत्या भएको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
  • प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका लागि बालकका साथीसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने एक जना फरार रहेका छन् ।

१२ असार, धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका–१७, उत्तरखैरेनी मुक्त कमैया शिविरका निमराज चौधरीका १० वर्षीय छोरा तनुज चौधरी बुधबार दिउँसो घरबाट साइकल चढेर निस्किएका थिए । केही पर पुगेपछि उनले आफ्नै उमेर समूहका साथी राम चौधरी (नाम परिवर्तन) लाई भेटेका थिए ।

रामले गौरीगंगा नगरपालिका–६ मोयामा आफ्ना बुवा खेतमा रोपाइँ गरिरहेको भन्दै आफू त्यतै जाँदै गरेको बताए । छिमेकी तथा दौंतरी रहेका रामसँगै तनुज पनि मोया जान तयार भए । दुवै जना छुट्टाछुट्टै साइकल चलाएर रामका बुवा दिलखुस चौधरीले रोपाइँ गरिरहेको खेतमा पुगेका थिए ।

दिलखुस रोपाइँमा व्यस्त रहेकै बेला तनुज र राम खेत नजिकैको खोलामा गंगटा मार्न गएका थिए । उनीहरूले मारेका गंगटा दिलखुस चौधरी, रोपाइँमा सघाउन आएका विष्णु चौधरी, स्थानीय टेक कठायत र उनका छोरा खगेन्द्र कठायतले पोलेर खाएका थिए । उनीहरूले गंगटासँगै घरेलु मदिरासमेत सेवन गरेका थिए ।

त्यो बेला तनुज र राम पनि उनीहरूसँगै थिए । गंगटा खाइसकेपछि दुवै जना नजिकै रहेको कठायतका आफन्तको घरमा पानी पिउन गएका थिए । पानी पिएपछि उनीहरू छुट्टिए । रामले आफू बुवासँगै आउने बताएपछि तनुज भने एक्लै घर फर्किने भन्दै हिंडेको बयान ती बालकले प्रहरीलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

साँझ करिब ६ बजे गौरीगंगा–६ मोयाबाट नजिकै रहेको धनगढी–१७ उत्तरखैरेनी शिविर फर्किने भन्दै निस्किएका तनुज घर नपुगेपछि परिवारले खोजी थालेको थियो ।

तनुज बेपत्ता भएपछि परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरी र स्थानीयले संयुक्त रूपमा खोजी गर्ने क्रममा शुक्रबार धनगढी र गौरीगंगाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने कालिका सामुदायिक वनभित्र उनको वीभत्स हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला पारे ।

कच्ची सडकबाट करिब ४० मिटरभित्र जंगलमा तनुजको शव भेटिएको हो । उनी चढेको साइकल, कालो प्लास्टिकको झिल्ली तथा गंगटाका अवशेष शव नजिकै फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । तनुजका चप्पल पनि घटनास्थल नजिकै भेटिएका छन् ।

शव आंशिक रूपमा सड्न थालेको अवस्थामा भए पनि घटनास्थल वरपर रगतका छिटा देखिन्थे । रगतले लतपतिएका ढुंगा, कच्ची सडकदेखि शव रहेको स्थानसम्म फेला परेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । बेपत्ता बालक जंगलभित्र हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएपछि कैलाली प्रहरीले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

घटनास्थलको प्रकृति र प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा, बालकको हत्या गरिएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको स्रोतले जनाएको छ । हत्याको कारण भने बालकले कानमा लगाएको सुनको मुन्द्रा हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

मृतककी मामली बज्यै अनितादेवी चौधरीका अनुसार तनुजले एउटा कानमा करिब एक आना बराबरको सुनको मुन्द्रा लगाएका थिए । सोही मुन्द्रा लुट्ने उद्देश्यले नातिको हत्या गरिएको आशंका गर्दै उनले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।

प्रहरीले पनि घटनास्थलमा बालकको कानको मुन्द्रा नभेटिएकाले लुटपाटपछि हत्या भएको हुनसक्ने जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार तनुज बेपत्ता भएको दिन उनीसँगै रहेका नाबालक साथीसहित चार जनालाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको छ । पक्राउ पर्नेमा नाबालक, उनका बुवा दिलखुस चौधरी, विष्णु चौधरी र स्थानीय टेक कठायत रहेका छन् । तर, बालकसँगै गंगटा खाएका करिब २५ वर्षीय खगेन्द्र कठायत भने फरार छन् । प्रहरीले उनको खोजी तीव्र बनाएको जनाएको छ ।

घटनाको प्रकृति, पक्राउ परेकाहरूको बयान तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा खगेन्द्र कठायतसहितको संलग्नतामा बालकको हत्या गरी सुनको मुन्द्रा लुटिएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको र शंकास्पद व्यक्तिको खोजी भइरहेकाले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने जनाएको छ । अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको परिचयसमेत हाल गोप्य राखेको छ ।

धनगढी बालक हत्या
लेखक
जनक विष्ट

विष्ट अनलाइनखबरका कैलाली संवाददाता हुन् ।

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