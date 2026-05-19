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प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपप्रमुख सवार गाडी दुर्घटना

अहिले घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको छ । घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।

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सलिम मियाँ सलिम मियाँ
२०८३ असार १३ गते १७:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपप्रमुख मिनराज राना सवार गाडी नगरपालिका–२ खाला भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको छ ।
  • घटनाको जानकारी दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंले घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन भइसकेको बताउनुभयो ।
  • दुर्घटनाको विस्तृत विवरण र क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।

१३ असार, प्युठान । प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपप्रमुख मिनराज राना सवार गाडी दुर्घटनामा परेको छ ।

शनिबार दिउँसो स्वर्गद्वारी नगरपालिका–२ खाला भन्ने स्थानमा गाडी दुर्घटनामा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) शान्तिराज प्रसाईंले जानकारी दिए ।

स्वर्गद्वारीबाट धनवाङतर्फ जाँदै गरेको लु.प्र.०१–००१ झ ०००८ नम्बरको सरकारी गाडी आफैं अनियन्त्रित भई करिब ५०० मिटर तल भीरमा खसेको हो ।

सीडीओ प्रसाईंका अनुसार, अहिले घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको छ । घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।

दुर्घटना प्युठान
लेखक
सलिम मियाँ

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