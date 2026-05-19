उपसभापतिको जिम्मेवारीले अझै धेरै उत्तरदायित्व महसुस गरेको छु : गौतम

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उपसभापति सोबिता गौतमले पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट प्राप्त जिम्मेवारीले आफूमा थप उत्तरदायित्व महसुस भएको बताएकी छिन् ।
- उनले पार्टीको एकता, संस्थागत सुदृढीकरण र जनताप्रतिको प्रतिबद्धतामा इमानदारीपूर्वक समर्पित रहने दृढता व्यक्त गरेकी छिन् ।
- महाधिवेशनमा सर्वाधिक दोस्रो मतसहित निर्वाचित भएकी गौतमले आजैदेखि मन्त्रालयको काममा पूर्ण रूपमा खटिने जानकारी गराएकी छिन् ।
१४ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री समेत रहेकी रास्वपा उपसभापति सोबिता गौतमले आफूले पाएको जिम्मेवारीले अझै धेरै उत्तरदायित्व महसुस गरेको बताएकी छिन् ।
आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट पाएको जिम्मेवारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै थप जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व महसुस गरेको बताएकी हुन् ।
महाधिवेशनका क्रममा भएका भेटघाट, संवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यास अत्यन्त प्रेरणादायी र महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘पार्टीको उपसभापतिको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दैगर्दा अझ ठूलो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व महसुस भएको छ,’ उनले भनेकी छिन्, ‘पार्टीका मूल्य, सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति सधैं निष्ठावान रहँदै, पार्टीको एकता, संस्थागत सुदृढीकरण र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा इमानदारीपूर्वक समर्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
उनले अब आजबाटै पूर्ण रुपमा मन्त्रालयको काममा खटिएको बताउँदै आफूलाई विश्वास गर्ने सबै प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिएकी छिन् ।
पहिलो महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्यमा सर्वाधिक दोस्रो मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन् भने उपसभापतिमा तोसिमा कार्कीलाई पराजित गर्दै जित हात पारेकी थिइन् ।
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