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महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन संसद्‌मा पेस

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ संसद्‌मा पेस गरेकी हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १४ गते १२:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ कानुन मन्त्री सोबिता गौतमद्वारा संसद्‌मा पेस गरिएको छ।
  • आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक खरिद र सहकारी सम्बन्धी विधेयकहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
  • अर्थ मन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्।

१४ असार, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ संसद्‌मा पेस भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ संसद्‌मा पेस गरेकी हुन् ।

योल सँगै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिन् ।

अर्थ मन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरे ।

सोबिता गौतम
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