News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ कानुन मन्त्री सोबिता गौतमद्वारा संसद्मा पेस गरिएको छ।
- आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक खरिद र सहकारी सम्बन्धी विधेयकहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
- अर्थ मन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्।
१४ असार, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ संसद्मा पेस भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ संसद्मा पेस गरेकी हुन् ।
योल सँगै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिन् ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिन् ।
अर्थ मन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4