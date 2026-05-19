+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पेप्सीकोलामा आगलागी, डेढ करोड बढीको क्षति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते ११:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिका-३२ पेप्सीकोलास्थित गोदाममा भएको आगलागीबाट १ करोड ७२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
  • सूर्यमुखी चोकमा रहेको माँ ट्रेडस र तलेजु भवानी ट्रेड कन्सर्न प्रालिको गोदाममा उक्त आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
  • प्रहरीका अनुसार आगलागीबाट डेढ करोडभन्दा बढीको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ ।

१५ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३२ पेप्सीकोलास्थित एक गोदाममा आगलागी हुँदा डेढ करोड बढीको क्षति भएको छ ।

पेप्सीकोलाको सूर्यमुखी चोकस्थित माँ ट्रेडस र तलेजु भवानी ट्रेड कन्सर्न प्रालिको गोदाममा आगलागी भएको थियो ।

उक्त गोदाममा आगलागी हुँदा १ करोड ७२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले बताएको छ ।

पेप्सीकोला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कलंकीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

कलंकीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
वाम एकताबारे गोकुलको टिप्पणी– पहिला फुटाएर गल्ती भयो भन

वाम एकताबारे गोकुलको टिप्पणी– पहिला फुटाएर गल्ती भयो भन
अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि कर लगाए शतप्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी

अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि कर लगाए शतप्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो

सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
मधेशमा ४ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ

मधेशमा ४ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ
किसानमैत्री नीतिका लागि प्रचण्डले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

किसानमैत्री नीतिका लागि प्रचण्डले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित