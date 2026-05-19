पेप्सीकोलामा आगलागी, डेढ करोड बढीको क्षति

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- काठमाडौं महानगरपालिका-३२ पेप्सीकोलास्थित गोदाममा भएको आगलागीबाट १ करोड ७२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
- सूर्यमुखी चोकमा रहेको माँ ट्रेडस र तलेजु भवानी ट्रेड कन्सर्न प्रालिको गोदाममा उक्त आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- प्रहरीका अनुसार आगलागीबाट डेढ करोडभन्दा बढीको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ ।
१५ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३२ पेप्सीकोलास्थित एक गोदाममा आगलागी हुँदा डेढ करोड बढीको क्षति भएको छ ।
पेप्सीकोलाको सूर्यमुखी चोकस्थित माँ ट्रेडस र तलेजु भवानी ट्रेड कन्सर्न प्रालिको गोदाममा आगलागी भएको थियो ।
उक्त गोदाममा आगलागी हुँदा १ करोड ७२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले बताएको छ ।
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