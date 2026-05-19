गुगलले डिमान्ड जेन विज्ञापनमा थप्यो जेमिनी एआई र नयाँ भिडियो फरम्याट

१५ असार, काठमाडौं । गुगलले आफ्नो ‘डिमान्ड जेन’ विज्ञापन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत विज्ञापनदाताहरूले अब धेरै प्रकारका भिडियो फरम्याटहरू प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
कम्पनीले यसमा एआईबाट चल्ने क्याम्पेन सिफारिस सुविधा थपेको छ। यसका साथै ग्राहकहरू कुन माध्यमबाट जोडिन आइरहेका छन् भन्ने थाहा पाउनका लागि नयाँ ‘इन्साइट्स’ पनि थपिएका छन्।
पहिलो परिवर्तनअन्तर्गत गुगलले डिमान्ड जेन विज्ञापनहरूमा सपोर्ट हुने भिडियो फरम्याटहरूको दायरा बढाएको छ। अब विज्ञापनदाताहरूले आफ्ना भिडियो सामग्रीहरूलाई सजिलै विभिन्न स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।
यसअन्तर्गत ठाडो (भर्टिकल) भिडियोलाई वर्गाकार (स्क्वायर), ठाडो भिडियोलाई तेर्सो (ल्यान्डस्केप) र वर्गाकार भिडियोलाई तेर्सो भिडियोमा बदल्न सकिनेछ। यो सुविधाले गर्दा विज्ञापनदाताहरूले एउटै भिडियोलाई धेरै प्रकारका स्क्रिन र साइजअनुसार मिलाएर डिमान्ड जेन विज्ञापनको अधिकतम फाइदा लिन सक्नेछन्।
गुगलले डिमान्ड जेन क्याम्पेनहरूका लागि ‘एआई असिस्टेन्स’ पनि रोलआउट गरिरहेको छ। विज्ञापनदाताहरूले डिमान्ड जेन क्याम्पेनका लागि फोटो र भिडियो सामग्रीहरू रोज्ने समयमा ‘जेमिनी एआई’ ले काम गर्नेछ।
जेमिनीले ती सामग्रीहरूलाई युट्युबका लागि कसरी अझ राम्रो र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे स्वचालित सुझावहरू दिनेछ। यसले गर्दा विज्ञापनदाताहरूलाई आफ्ना प्रवर्द्धनात्मक सामग्रीहरूलाई युट्युबको ढाँचामा ढाल्न धेरै सजिलो हुनेछ।
यसका साथै गुगलले डिमान्ड जेन क्याम्पेनहरूमा ग्राहकको प्रतिक्रिया बुझ्नका लागि थप इन्साइट्स डेटाहरू पनि थप्दै छ। अब विज्ञापनदाताहरूले नयाँ ग्राहकहरू ‘एप इन्स्टल’ मार्फत आइरहेका छन् कि अन्य माध्यमबाट भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा हेर्न पाउनेछन्।
यसले गर्दा विज्ञापनदाताहरूलाई ग्राहकहरू कुन बाटोबाट आफ्नो व्यवसायमा जोडिन आइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो हुनेछ। उनीहरूले राम्रो नतिजा दिइरहेका मुख्य च्यानलहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न पनि सक्नेछन्।
अन्तिममा, गुगलले आफ्ना डिस्प्ले एड क्याम्पेनहरू यसै महिनादेखि डिमान्ड जेनमा स्थानान्तरण हुन लागेको कुरा पनि सम्झाएको छ। योग्य विज्ञापनदाताहरूले आफ्नो खातामा रहेको माइग्रेसन टुल प्रयोग गरेर पुराना क्याम्पेनहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा डिमान्ड जेनमा सार्न सुरु गर्न सक्छन्।
यो वर्षको अन्त्यतिरबाट बन्ने सबै नयाँ क्याम्पेनहरू भने डिमान्ड जेनकै प्रक्रियाबाट मात्र बनाउनुपर्नेछ।
गुगलले आफ्ना डिमान्ड जेनेरेसन उत्पादनहरूलाई लगातार परिमार्जन गरिरहेको छ। यस वर्षको सुरुमा गुगलले डिमान्ड जेनमा आफ्नो सबैभन्दा नयाँ ‘भियो’ एआई भिडियो जेनेरेसन मोडल पनि थपेको थियो।
त्यसले विज्ञापनदाताहरूलाई गुगल एड्सका लागि स्थिर फोटोहरूबाट भिडियो सामग्री बनाउने सुविधा दिएको थियो। यी नयाँ सुविधाहरूले गुगलको ठूलो डिस्प्ले नेटवर्कमार्फत उपभोक्ताहरूमाझ पुग्न विज्ञापनदाताहरूलाई थप नयाँ पाटाहरू खोल्नेछन्।
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