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निजी नम्बर प्लेट राखेर सरकारी गाडी चलिरहेको भन्दै सांसदले उठाए प्रश्न

इन्धन र मर्मत खर्च सरकारी लिएर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गर्नु सुशासन विरोधी कार्य भएको उनले बताइन् । 

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १३:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेकी सांसद रेखाकुमारी झाले सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट राखेर दुरुपयोग भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रश्न उठाएकी छिन् ।
  • उनले भनिन्, 'सरकारी गाडीहरूको सेतो नम्बर प्लेट गैरकानुनी रूपमा निकालेर निजी अर्थात रातो नम्बर प्लेट रुपान्तरण गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग गरिएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् ।'
  • खानेपानी संस्थान र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूले इन्धन र मर्मत खर्च सरकारी कोषबाट लिएर व्यक्तिगत प्रयोजनमा गाडी प्रयोग गर्नु सुशासन विरोधी कार्य भएको उनले बताइन् ।

१५ असार, काठमाडौं । निजी नम्बर प्लेट राखेर सरकारी गाडी चलिरहेको भन्दै सांसदले प्रश्न उठाएका छन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद रेखाकुमारी झाका अनुसार ‘नेपाल खानेपानी संस्थान राजविराज, मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका र काठमाडौंका कतिपय सार्वजनिक निकायहरूमा राज्य कोषबाट सञ्चालित सरकारी गाडीहरू’मा यस्तो समस्या छ ।

‘सरकारी गाडीहरूको सेतो नम्बर प्लेट गैरकानुनी रूपमा निकालेर निजी अर्थात रातो नम्बर प्लेट रुपान्तरण गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग गरिएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन्,’ उनले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भनिन् ।

इन्धन र मर्मत खर्च सरकारी लिएर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गर्नु सुशासन विरोधी कार्य भएको उनले बताइन् ।

निजी नम्बर प्लेट रेखाकुमारी झा
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